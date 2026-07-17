李珊珊情繫BIGBANG計劃再赴韓朝聖 盼打動投資者開戲實現編劇夢

李珊珊今日（17日）出席香港樹仁大學輔導及心理學系主辦的《精神健康日—心聲「聊」效》座談會，透露走過漫長的情緒病低谷後，現在每天用200%的精力經營YouTube頻道「三座山」，笑言體能近乎極限。珊珊表示，希望短期內為頻道再催生兩個新節目，另外心中還有兩個埋藏已久的「解鎖任務」：一是再赴韓國觀看BIGBANG演唱會；二是用一個僅僅600字大綱，打動投資者，開拍屬於自己的電影劇本。

赴首爾體驗完美應援

李珊珊自言不是一個熱愛旅行的人，近年更忙得連去機場都覺得累。除了公幹外，她對上一次旅遊是10年前到韓國首爾看BIGBANG演唱會。「相隔10年後，我希望可以再去韓國看他們的尾場演唱會。韓國的粉絲應援很有秩序和規模，排隊入場和分時段安排都很好。現場買應援物資非常方便，我當年去首爾看，每天買兩件應援物，一件拿來用，一件拿來收藏，非常開心！」珊珊直言，當年身體已出現狀況，但她堅持赴會，幸好體能和精神上都意外地應付得到。