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娛樂
出版：2026-Jul-17 23:00
更新：2026-Jul-18 10:00

周嘉洛戥小Bon拍得辛苦 林凱恩回應《愛．回家之開心速遞》無份大合唱

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周嘉洛、林凱恩日前出席《愛．回家之開心速遞》街頭宣傳，他們表示很感恩過去一齊的點滴，如今劇集終結，可以找回自己。林凱恩笑謂大家可以不用再叫她做Bonnie，著大家嗌回她的英文名Iris。她表示現時在等待公司安排新工作，並指劇組花了不少集數去回應網民的訴求，但未有回應是否代表順應民意出現安Bon復合。

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周嘉洛、林凱恩的「安Bon」CP非常受歡迎。(娛樂組攝)

問到小Bon會否送給他們作紀念，林凱恩覺得公司會把小Bon拿去其他劇集再用，嘉洛笑言跟小Bon對戲好辛苦，「要對住一嚿嘢演幾辛苦，要一個人做晒。」他又指小Bon經常要被人拋來拋去，又要用魚絲拉來拉去，也替小Bon辛苦。過去小Bon曾以不同形式出現，有CG版本，有塑膠版本，甚至最新一集《愛．回家之開心速遞》更用AI模式，把一堆科莫多龍整得活靈活現。小Bon有時也會在劇中扮演角色，成為單元主角，非常好笑。有網民曾認為小Bon由頭到尾都可以用AI去取替，但更多網民覺得「膠膠地」先過癮。

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早前配樂指導黃修文錯手公開了21位演員錄音日程，但有網民發現名單上沒有林凱恩，反而有扮她父親的陳榮峻。儘管黃修文指今次21只集中是熊家、龍家成員，所以沒有Bonnie，但「譚道德」卻在名單之上，網民認為有關說法不成立。林凱恩表示「Bonnie」已在大家心中，所以已經足夠。問到是否因為聲音太過魔性，導致未能參與，她說︰「我覺得至少大家記得Bonnie就夠，大家幫我記錄住個青春就夠。」

嘉洛透露已經完成錄音，但就指林凱恩會在畫面入面，似暗示林凱恩會參與MV拍攝，她亦暗示當日自己也在場，並稱嘉洛等人會rap，「希望大家到時跟住個bit！。問到嘉洛的歌喉如何，他說︰「係出色差！我唔建議大家播到太大聲！哈！不過都唔擔心，有其他人好有歌喉！」

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