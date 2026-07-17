IdG一周年專場Bubbles+Sundae撐起全場 IdG 2%即將登場

IdG偶像女生成軍一周年，首個專場音樂會《Backyard Live：偶像女生 IdG The 1st》於早前假AXA Dreamland盛大舉行。IdG Bubbles、IdG Sundae、一眾偶像女生一期生及IdG合唱團合共42位成員輪番演出，又唱又跳火力全開，為IdG企劃一周年寫下重要里程碑，現場氣氛熱烈，一浪接一浪的驚喜震攝全場。

音樂會正式開始，由IdG合唱團率先登場，以歌聲帶領一眾IdG偶像女生一期生浩浩蕩蕩，手持大旗進場並演繹全新製作IdG 首支大團歌曲《Once You Open Your Heart》，為是次專場揭開序幕，隨後由今年3月正式出道的IdG Sundae率先展現偶像魅力，帶來多首歌曲，包括第一派台作品歌曲《新新地》，繼而首次演繹專屬製作人「米亞」的網上熱作《可摸耳♡可摸耳》及重新演繹經典金曲《迷人Pinky Lady》，展現甜美與可愛兼備的跳唱舞台。

其後出道9個多月的IdG Bubbles帶來耳熟能詳歌曲《春季再遇》及《每年二月你擁有》。繼而，7位成員一改以往甜美風格，挑戰EXO及BlackPink經典K-Pop作品，以酷爆造型演繹《Growl》及《Kill This Love》，盡顯其多元化的舞台魅力。問到表演後感想，成員之一「小倬」稱：「第一次有我哋嘅專場好緊張，今次最難嘅係要換好多不同的衫，希望下次可以再換快一啲啦。」