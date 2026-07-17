IdG一周年專場Bubbles+Sundae撐起全場 IdG 2%即將登場

IdG偶像女生成軍一周年，首個專場音樂會《Backyard Live：偶像女生 IdG The 1st》於早前假AXA Dreamland盛大舉行。IdG Bubbles、IdG Sundae、一眾偶像女生一期生及IdG合唱團合共42位成員輪番演出，又唱又跳火力全開，為IdG企劃一周年寫下重要里程碑，現場氣氛熱烈，一浪接一浪的驚喜震攝全場。
音樂會正式開始，由IdG合唱團率先登場，以歌聲帶領一眾IdG偶像女生一期生浩浩蕩蕩，手持大旗進場並演繹全新製作IdG 首支大團歌曲《Once You Open Your Heart》，為是次專場揭開序幕，隨後由今年3月正式出道的IdG Sundae率先展現偶像魅力，帶來多首歌曲，包括第一派台作品歌曲《新新地》，繼而首次演繹專屬製作人「米亞」的網上熱作《可摸耳♡可摸耳》及重新演繹經典金曲《迷人Pinky Lady》，展現甜美與可愛兼備的跳唱舞台。
其後出道9個多月的IdG Bubbles帶來耳熟能詳歌曲《春季再遇》及《每年二月你擁有》。繼而，7位成員一改以往甜美風格，挑戰EXO及BlackPink經典K-Pop作品，以酷爆造型演繹《Growl》及《Kill This Love》，盡顯其多元化的舞台魅力。問到表演後感想，成員之一「小倬」稱：「第一次有我哋嘅專場好緊張，今次最難嘅係要換好多不同的衫，希望下次可以再換快一啲啦。」
是次IdG Bubbles特別邀請了Sica擔任神秘嘉賓，合唱《天氣之女》及《超級愛！》，Anesa稱：「因為覺得Sica的形象跟我哋好夾，加上我哋成日演出或拍MV都好，都會落雨，所以好想同Sica一齊唱《天氣之女》啦。」問到現場首唱最新歌曲《夏日狂閃》的靈感， Anesa笑言：「靈感來自我哋啲粉絲以閃光燈閃出名堂，所以我哋就用咗呢個概念做主題，歌詞裡面有幾句係「影我影我」及「閃呀閃呀」，好似我哋啲粉絲咁。」小倬補充：「呢首歌仲有閃爍嘅意思，希望我哋可以閃閃發光。」
是次專場另一大亮點，無預警宣布全新二人組合「IdG 2%」即將登場。由年僅15歲的Fiona及17歲的Elva組成二人女孩組合，預演出道歌《借啲倚》及經典金曲《再見Puppy Love》，新生代Crossover 當年初戀金曲。問及二人的出道感受，Fiona稱：「好開心，好緊張，好似發夢咁。」Elva稱：「前幾年沒有想過會有呢條路向嘅發展，亦希望趁年輕可以試多啲唔同嘅嘢。」對於唱歌有冇特別事情發生？Elva笑稱：「時常怕歌詞讀音會唔啱，不過監製話我哋係原唱來㗎，所以我哋話啱就啱啦。」
專場尾聲，IdG全員合唱《給自己的信》及《一生會講幾多次再見》，場面感人。觀眾仍然意猶未盡，以歡呼聲召喚眾全員再次出場Encore，最終以《謝謝您!》及另一首團歌《We are One IdG》作壓軸，為一周年專場劃上完美句號。