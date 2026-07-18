林志玲聲音導航藝術珍品　當兒子「故事說書員」訓練有素

「台灣第一名模」林志玲17日出席《古典光影⼤師 從林布蘭到哥雅：托雷多美術館珍藏展》開幕記者會，再次擔任語音導覽員。儘管已駕輕就熟，但她坦言每次錄製導覽內容都像「重新上了好幾堂藝術課。」並透露在家中是兒子的專屬「故事說書員」。
林志玲表示晚上為了哄兒子入睡，經常用不同角色的聲線大玩「角色扮演」詮釋故事內容，把故事說得更加生動、有趣。兒子每次聽完故事都會興奮拉着她要求：「再講一次！」很喜歡聽她說故事。
「先理解作品的創作背景」
林志玲擁有加拿大多倫多大學西方美術史、經濟學雙主修學歷，出道前的第一份工作是在富邦藝術基金會擔任藝術行政。如今第3度為老東家獻聲擔任語音導覽員，她表示：「大家可能以為只是把稿子念完，但其實我會先理解作品、藝術家的創作背景，再去想像，如果我是第一次走進展場的觀眾，希望用甚麼樣的語氣陪伴他們，進而能有限的時間裏，把艱深的藝術知識，用最自然、最容易理解的方式分享給大家，同時又不能失去作品原本的深度。」
同時也很期待透過自己的聲音，帶領大家欣賞大師珍貴畫作之餘，能多留一點時間給自己：「慢慢感受這些藝術品帶給自己的感動，我相信，每個人都能找到一件屬於自己的作品。」
冀成跨界聲音工作者
除了配音及語音導覽工作外，林志玲期許能朝全方位的跨界聲音工作者邁進：「如果未來有適合的作品，不管是電影、動畫，或是藝術、教育相關的內容，我都很願意嘗試，希望能用不同的方式和大家交流。」
談到演戲跟配音哪個工作比較難？林志玲認為配音與演戲其實有着「把情感真誠地傳遞出去」的共同點，但兩者的挑戰卻截然不同：「演戲能透過眼神、表情與肢體幫助角色說故事，配音則完全只能仰賴聲音，因此每一句話的節奏、停頓、甚至是微小的呼吸聲都至關重要，反而需要更強大的想像力。」
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