王雙駿親解辭任英皇騷總監原因 強調無不和

王雙駿(Carl叔叔)將於9月23、24日舉行《三角演義 》音樂會，為第四屆「亞藝無疆」藝術節2026開幕，屆時Carl叔將聯同恭碩良(Jun)、Jason Kui、R.O.O.T 主音阿水(Jan Curious)、Frankie Yip及新朋友Danny Yau，以及以馬頭琴結合重金屬音樂的蒙古樂隊Uuhai、以傳統玄琴配搭韓流女聲的韓國新進搖滾樂隊KARDI 、泰國獨立流行組合KIKI演出。
繼《三俠四義》及《高山祭》後，王雙駿連續第三年舉行音樂會，Carl叔表示，《三角演義》由小克賜名，意謂韓國、泰國及蒙古在地圖上剛好形成一個三角形，而香港則位於三角形裡其中「一點」，3隊樂隊風格各異，必有火花。談到不同語言文化如何溝通，Carl叔叔表示，主要以英文和三地組合溝通，加上玩音樂的人很簡單，只要件事好玩，在技術上要求做得到，大家就很容易夾到，他說：「比我想像中容易，最困難是夾大家的檔期，他們也很想將自己的音樂帶到香港，所以今次能夠來港演出，他們均感到十分興奮。」未能出席發佈會的恭碩良也特別預錄片段分享感受。
直認謝霆鋒演出未夠喉
自去年8月開始，一直隨謝霆鋒走tour舉行演唱會，問到會否再游說霆鋒出歌，Carl叔指霆鋒向來有自己想法，只要對方提出，必全力支持。談到辭任《25+英皇群星演唱會》音樂總監，他受訪時強調，與英皇並無不和，這次純屬理性決定，由於牽涉藝人眾多，大部分都是大忙人，數個月來難以安排面談，無法直接溝通和深入瞭解各人的想法與期望，而演唱會舉辦在即，為影響整體進度，因此決定退後一步，只負責謝霆鋒表演環節樂隊總指揮。他笑言：「「如果係不和就弊啦，我而家耽住都見到英皇同事。」