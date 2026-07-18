王雙駿親解辭任英皇騷總監原因 強調無不和

繼《三俠四義》及《高山祭》後，王雙駿連續第三年舉行音樂會，Carl叔表示，《三角演義》由小克賜名，意謂韓國、泰國及蒙古在地圖上剛好形成一個三角形，而香港則位於三角形裡其中「一點」，3隊樂隊風格各異，必有火花。談到不同語言文化如何溝通，Carl叔叔表示，主要以英文和三地組合溝通，加上玩音樂的人很簡單，只要件事好玩，在技術上要求做得到，大家就很容易夾到，他說：「比我想像中容易，最困難是夾大家的檔期，他們也很想將自己的音樂帶到香港，所以今次能夠來港演出，他們均感到十分興奮。」未能出席發佈會的恭碩良也特別預錄片段分享感受。