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娛樂
出版：2026-Jul-18 15:00
更新：2026-Jul-18 15:00

前BBO藝人Hilary現身書展！推首本圖文散文集 摯友到場力撐

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前BBO藝人Hilary現身書展！

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前人氣影片頻道「BBO（Black Box Office）」藝人Hilary悄然由英國返港，並於昨日（17日）現身香港書展，為其個人首本圖文散文集《未知終點也很可以》舉行簽書會。現場吸引了大批忠實粉絲排隊支持，Hilary表現親民，與一眾購書書迷親切互動、簽名及合照。除了一眾粉絲外，Hilary的圈中好友亦親臨現場送上驚喜。知名影片頻道「膠保廢」成員阿保與Matthew，以及歌手何佩（HOPUI）均親自到場打氣，盡顯摯友間的深厚情誼，亦為簽書會掀起高潮。

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記錄移居與幕前心路歷程

《未知終點也很可以》是Hilary精心籌備的首部圖文散文作品。全書以她多年來親自書寫的日記為基礎，重新整理成一本關於成長、生活、情緒與人生修煉的感性作品。Hilary表示，希望透過文字與影像，陪伴每一位在人生不同階段中、正努力前行或面臨迷茫的人，傳遞「即使未知終點，也能好好活在當下」的溫柔力量。

收錄逾120張全新攝影作品

新書內容極具誠意，全書共分為五大章節，涵蓋了Hilary移居外地後的生活體驗、情緒整理、自我安放的過程，以及過去從事幕前工作的深刻感悟。值得一提的是，書中更首次公開了她的私密日記節錄，真實記錄她在人生不同轉折點的最赤裸心境。此外，書中更收錄了超過120張全新攝影作品，以細膩的視覺語言豐富了文字的溫度，極具珍藏價值。

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