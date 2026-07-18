姚正菁復出想搵MC張天賦合唱 錄好四首新歌遭經理人林寶玉全部退貨

資深理財顧問Veneece曾君嵐，累積多年與客戶並肩同行的深刻經歷，將九個真實生命故事結集成書，推出首部著作《愛的金星》。這不只是一本理財故事集，更是一本關於人生轉彎處、如何守護所愛之人的指南。《愛的金星》希望拉近您與最愛之間的距離，給予彼此底氣與方法，在變幻中仍能堅定相守。
Veneece多年來亦熱心公益，是次新書收益將全數捐贈予「有艇搭慈善基金會」，望能為社會上有需要的人帶來溫暖與幫助。活動更獲圈中多位好友支持，林雅詩、姚正菁、林寶玉、賈思樂、林鉦洧、楊嘉怡等親臨簽名會現場。
有追TF家族
郭富城初戀女友姚正菁最近正式復出，與經理人林寶玉（Connie）亦到場支持Veneece，姚正菁日前舉行記者會宣布復出大計，既會出歌亦會參與電影拍攝，她透露已錄好四首新歌，卻全被嚴格的寶玉退貨，要求重新錄製。
Connie表示：「務求將最好嘅音質同水準呈現俾大家，所以必須有要求，希望融合舊日經典同現代潮流元素，帶嚟新鮮感。」被問到會否想與男歌手合唱情歌？姚正菁笑言自己偏愛「小鮮肉」，更自爆對MC張天賦「心心眼」，興奮地說：「我好鍾意MC張天賦，但人哋唔會搵我啦，年紀差太遠！不過我平時都有追TF家族，雖然佢哋做得我個仔，但我鍾意佢哋好有活力！」