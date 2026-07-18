姚正菁復出想搵MC張天賦合唱 錄好四首新歌遭經理人林寶玉全部退貨

姚正菁復出己錄好四首新歌，但遭嚴格經理人林寶玉全部退貨。

資深理財顧問Veneece曾君嵐，累積多年與客戶並肩同行的深刻經歷，將九個真實生命故事結集成書，推出首部著作《愛的金星》。這不只是一本理財故事集，更是一本關於人生轉彎處、如何守護所愛之人的指南。《愛的金星》希望拉近您與最愛之間的距離，給予彼此底氣與方法，在變幻中仍能堅定相守。

Veneece多年來亦熱心公益，是次新書收益將全數捐贈予「有艇搭慈善基金會」，望能為社會上有需要的人帶來溫暖與幫助。活動更獲圈中多位好友支持，林雅詩、姚正菁、林寶玉、賈思樂、林鉦洧、楊嘉怡等親臨簽名會現場。