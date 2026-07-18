70歲米雪惹咸濕佬埋身？ 非弱質女流開腔回應無被抽水

解釋男方是朋友

米雪昨現身劉雅麗的YouTube頻道節目《我和劉雅麗有個約會Alice Lau》直播訪問，劉雅麗展示當時的影片截圖，問到米雪當時實情是如何，米雪指對方是朋友，因為現場環境很噪，所以頭貼得比較近，澄清自己沒有被抽水：「我唔會俾人揩油、唔會俾人搵着數。呢個唔係我性格，大家放心！我唔係弱質女流，我打女嚟㗎嘛！我其實都打得㗎，真係㗎⋯⋯其實大家唔使擔心，呢個係我朋友嚟。」她續解釋當時環境，並說道：「有歌手喺度唱緊歌，現場好嘈好嘈。你見張相旁邊啲人都唔係點樣理我，就知唔係有啲咩事情。真係好嘈，要低聲同我講。我亦都知道點樣大聲嗌都冇用㗎，我就話『返去電話聯絡、電話聯絡』，就係咁樣。」劉雅麗指米雪是這行的人，很會保護自己，知道哪些朋友是值得交往，米雪續說父母有教做人最好多一個朋友，少一個敵人。直播也意外曝光米雪的家非常闊落，而且遠處更放了不少珠寶。