陳家樂為囡囡面試惡補英文 《不日成婚》有諗過搵連詩雅客串

陳家樂與連詩雅（Shiga）今日（18日）出席「第 10 屆香港兒童國際電影節」 ，同場還有蘇家樂、導演張婉婷等。二人透露正訓練囡囡看電影，希望不久將來可以一家三口入戲院。談到囡囡生日，他們表示會跟她簡單慶祝，Shiga透露已準備了一個蛋糕。
談到囡囡入讀N班，下年可以有同學參與，Shiga指看到學校的手冊知道家長可以在子女的生日當天帶蛋糕回學校，奈何囡囡的生日正值暑假，所以她不會嘗到在學校開生日會的滋味，但希望未來一年可以認識到很多同學仔，下年便可以邀請同學參與囡囡的生日派對。
他們又提到囡囡九月開學，有給她安排上一些分離班，但發現囡囡最不捨的是工人姐姐。家樂又指見住女女入學，心情很複雜，自己又不想她太快長大，同時覺得時間過得很快，自己很擔心錯過囡囡一些成長階段。問到囡囡入讀N班之後是否對升學可以鬆一口氣，Shiga否龍，並指11月仍需面試，暫時只報了一間心儀的學校，稍後再考慮報多一、兩間。
Shiga透露面試當天會一齊到場，家樂笑謂：「我唔擔心佢（囡囡），我擔心自己比較多啲囉，個面試有一部份係我哋同個老師要用流利英語溝通，我要多啲時間去轉囉。我已經諗好咗，必要時好似會考嗰陣咁用『I totally agree with you』我要去上啲精讀為咗呢個試！」Shiga笑謂會幫他們在家補習。
問到家樂有份參與的《一九七一》拍攝進度，他只自己的部份已經完結。再問到有沒有借機問陳茂賢何時開拍《不日成婚3》，家樂表示大家有傾過，但陳茂賢希望大家有多些歷練再拍，家樂更自爆曾建議過Shiga參與《不日成婚》，原先安排的情節是他跟衛詩雅的角色分手後，見到Shiga便走去撩她，奈何最終未能成事。