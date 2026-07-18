陳家樂為囡囡面試惡補英文 《不日成婚》有諗過搵連詩雅客串

陳家樂與連詩雅出席「第 10 屆香港兒童國際電影節」。 (娛樂組攝)

陳家樂與連詩雅（Shiga）今日（18日）出席「第 10 屆香港兒童國際電影節」 ，同場還有蘇家樂、導演張婉婷等。二人透露正訓練囡囡看電影，希望不久將來可以一家三口入戲院。談到囡囡生日，他們表示會跟她簡單慶祝，Shiga透露已準備了一個蛋糕。 談到囡囡入讀N班，下年可以有同學參與，Shiga指看到學校的手冊知道家長可以在子女的生日當天帶蛋糕回學校，奈何囡囡的生日正值暑假，所以她不會嘗到在學校開生日會的滋味，但希望未來一年可以認識到很多同學仔，下年便可以邀請同學參與囡囡的生日派對。

他們又提到囡囡九月開學，有給她安排上一些分離班，但發現囡囡最不捨的是工人姐姐。家樂又指見住女女入學，心情很複雜，自己又不想她太快長大，同時覺得時間過得很快，自己很擔心錯過囡囡一些成長階段。問到囡囡入讀N班之後是否對升學可以鬆一口氣，Shiga否龍，並指11月仍需面試，暫時只報了一間心儀的學校，稍後再考慮報多一、兩間。

蘇家樂、陳家樂與連詩雅今日出席「第 10 屆香港兒童國際電影節」。 (娛樂組攝)