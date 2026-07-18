袁文傑盼立法重罰虐畜人士 揭陽燒狗案留心理陰影

袁文傑說：「我有個幾條片一段時間，一直唔敢睇，直至有一晚睇咗，我完全瞓唔著！大家有睇就知幾殘忍，個虐殺過程好殘忍，而且（施虐者）係毫無測隱之心，仲要係爭取到快感。會諗到佢哋生活背景全部人都係呢種態度，先至搞到幾個𡃁仔都毫無感覺，毫無尊重生命，我相信唔係個別虐待動物事件，大家睇到反應同迴響唔係一般咁簡單！」

他坦言一日唔立法施以「重典」的動物保護條例，無論是香港還是其他地方都會發生。他說：「唔會話完全杜絕，但有一定阻嚇作用！同埋要灌輸返正確觀念俾啲朋友。」他坦言知道有些人挑釁反問大家是不是不吃牛肉、豬肉，並指牠們屠宰前被困在農場也很辛苦，「係嘅，但我哋唔係要鼓勵嗰種歪曲嘅行兇手段。嗰種行兇手段，佢哋係望到折磨（狗狗）而好好開心！呢種行為係令人法指！」

他坦言貓狗比較親人類，沒有人會想看到牠們受折磨，「你諗下旺旺被人打，最後都要爬去佢死咗嘅狗B，之後仲要放啲助燃嘢焫著佢，見到旺旺啲眼神⋯⋯係無理由頂得順。我覺得呢件事⋯⋯點講好⋯⋯唔單止為旺旺，而係接觸過呢件事，大家心入面有個病，包括我在內⋯⋯唔能夠釋懷，過幾兩星期心情都無放開過⋯⋯可惜我無能力成立法例。」他坦言在某些地方及相關法例是需要改變他們的飲食習慣，只能自己出po提醒大家。