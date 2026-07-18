林雅詩回流香港 分享艱難人生比狗血劇更慘

1997年度落選港姐林雅詩，入行後簽約王晶旗下投身電影界，1998年接拍了《PR Girls青春援助交際》及《邪教檔案之末日風暴》，林雅詩在兩片中均有裸露演出，之後更成為了三級片女星。
林雅詩曾於2022年移居英國，半年前回港重新求職，未料接連遭遇詐騙與性騷擾，心情再度跌入谷底。昨日，林雅詩出席資深理財顧問Veneece曾君嵐首部著作《愛的金星》的簽名會，林雅詩於台上分享時，被問及如何撐過低潮，她坦言過程極其艱難：「好難克服，因為我本身情緒唔算穩定，有少少情緒病，所以要比一般人花更多力氣去面對。」她透露自己的療癒方式，是選擇「躲起來閉關」，痛痛快快大哭一場，等「喊夠、喊飽」之後，再重新整理自己，振作出發。
現年48歲的林雅詩苦笑說，若將自身經歷寫成書，內容可能比電視劇更離奇：「發生喺我身上嘅事，比狗血劇情仲慘。我希望講出嚟，等大家知道我幾咁唔開心，真係低處未算低，同時想教女人點解要自強、點樣保護自己，唔好俾啲渣男騙到。」回港半年來，林雅詩原本只想找份平凡工作，卻屢次在電話中遭受言語侵犯與性騷擾，令她抑鬱不已，曾在社交平台發洩情緒，不時感到前路茫茫、方向盡失，彷彿被困在沉重的情緒枷鎖中，難以掙脫。月前，林雅詩曾透露已找到自己真正嚮往的工作，指要走出情緒低谷，重新出發。昨日除了林雅詩，同場還有林鈺洧、姚正菁、林寶玉、賈思樂、楊嘉怡、何國鉦等名人，眾人齊齊現身會場，支持曾君嵐的簽名會。