陳柏宇紅館演唱會一家四口登場 MC張天斌任首場嘉賓鬥唱功

陳柏宇一連三場《Jason Chan Live in Frames 20周年演唱會》在紅館開鑼。 (娛樂組攝)

Jason陳柏宇一連三場《Jason Chan Live in Frames 20周年演唱會》今晚（7月18日）在紅館開鑼，今次是Jason第三次紅館個唱，愛妻符曉薇帶住囡囡現身觀眾席，江若琳、Oscar蕭唯展、小肥、Crystal張紋嘉、林子傑、鄧穎芝等圈中好友亦準時睇show。

微電影過場 演唱會由Sony新人Vincy蘇詠淳擔任暖場嘉賓，當Vincy唱罷《固執》日文原曲《Only Human》及自己作品《踏空氣的人》，主角Jason終於登場唱出《快照》、《旁若無人》、《命盡頭》、《讓子彈飛》、《告別之前》，是次還請來凌文龍、林千渟、林熙彤、吳肇軒、楊雅文、Michael C拍攝微電影《人生四格》貫穿整個演唱會，以講故事帶出親情可貴。

大唱代表作 陳柏宇貶眼已出道20周年，他在台上笑言自己在外國人眼中應該好後生，可能還會以為入行20年是童星時代出道，他全晚亦唱出多着早期作品，包括《固執》、《斷絕來往》、《車匙》、《I Miss You》、《你瞞我瞞》等，期間陳柏宇安排太太及兩個寶貝女上台，一家四口從自助影相機場登場，夫妻二人之後拖住兩女於紅館三面台繞場一周，走近台邊觀眾大晒溫馨。