XiX休團演唱會華麗落幕 Eric Kwok勉勵保持誠實與勇敢

四女感謝Eric Kwok犧牲付出成就她們

由郭偉亮（Eric Kwok）一手打造的本地人氣新生代女團XiX，昨晚（18日）假西九AXA Wonderland舉行《Backyard Live: XiX「微笑擊敗全世界」》休團演唱會。自《聲夢JUNIOR》及《聲夢傳奇2》成軍出道至今，她們以青春活力的形象吸納大批歌迷。 各自踏上新階段 成員將各自踏上人生新階段繼續學業，所以團隊決定短暫休團。昨晚《微笑擊敗全世界》演唱會總結她們四年的演藝旅程，四女又唱又跳又喊，場面感人！XiX專輯《The Pretty Good Journey (Deluxe Version)》亦已經上架各串流平台，向各位樂迷華麗道別！

演唱會開場帶領全場觀眾重溫XiX自四年前參賽、出道到成長的珍貴回憶。四位成員Kiele、Charlotte、Caitlin及Crystal以快歌《SiS》、《你唔明㗎喇》、《A0.5》及經典廣東女團快歌《Candy Ball》瞬間點燃全場氣氛，更拋出透明巨型大氣球，與粉絲打成一片。

XiX以青春活力的形象吸納不少歌迷

展露音樂才華 除了以往擅長的跳唱風格，XiX亦展現令人驚喜的歌喉與音樂才華，化身一晚限定的「The XiX Band」，Kiele彈奏鋼琴、Charlotte吹奏長笛、Caitlin與Crystal手執木結他，彈唱Beyond經典金曲《情人》。 四位成員又輪流Solo及組合演出：不擅長廣東話的Kiele，挑戰獨自演繹經典廣東歌《祝君好》，並與Charlotte合唱《那些你很冒險的夢》；Charlotte亦演繹陳奕迅的《無條件》；Caitlin則翻唱林俊傑的《她說》，並與Crystal合唱《妥協》；而Crystal則帶來炸裂全場的自創Solo Rap作品，展現超強氣場。Encore部分，XiX更驚喜帶來《Uptown Funk + 天才與白痴》等意想不到的勁歌 Remix！