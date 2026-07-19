XiX休團演唱會華麗落幕 Eric Kwok勉勵保持誠實與勇敢

由郭偉亮（Eric Kwok）一手打造的本地人氣新生代女團XiX，昨晚（18日）假西九AXA Wonderland舉行《Backyard Live: XiX「微笑擊敗全世界」》休團演唱會。自《聲夢JUNIOR》及《聲夢傳奇2》成軍出道至今，她們以青春活力的形象吸納大批歌迷。
各自踏上新階段
成員將各自踏上人生新階段繼續學業，所以團隊決定短暫休團。昨晚《微笑擊敗全世界》演唱會總結她們四年的演藝旅程，四女又唱又跳又喊，場面感人！XiX專輯《The Pretty Good Journey (Deluxe Version)》亦已經上架各串流平台，向各位樂迷華麗道別！
演唱會開場帶領全場觀眾重溫XiX自四年前參賽、出道到成長的珍貴回憶。四位成員Kiele、Charlotte、Caitlin及Crystal以快歌《SiS》、《你唔明㗎喇》、《A0.5》及經典廣東女團快歌《Candy Ball》瞬間點燃全場氣氛，更拋出透明巨型大氣球，與粉絲打成一片。
展露音樂才華
除了以往擅長的跳唱風格，XiX亦展現令人驚喜的歌喉與音樂才華，化身一晚限定的「The XiX Band」，Kiele彈奏鋼琴、Charlotte吹奏長笛、Caitlin與Crystal手執木結他，彈唱Beyond經典金曲《情人》。
四位成員又輪流Solo及組合演出：不擅長廣東話的Kiele，挑戰獨自演繹經典廣東歌《祝君好》，並與Charlotte合唱《那些你很冒險的夢》；Charlotte亦演繹陳奕迅的《無條件》；Caitlin則翻唱林俊傑的《她說》，並與Crystal合唱《妥協》；而Crystal則帶來炸裂全場的自創Solo Rap作品，展現超強氣場。Encore部分，XiX更驚喜帶來《Uptown Funk + 天才與白痴》等意想不到的勁歌 Remix！
人生中最重要的導師
演出最後一首歌，XiX感動獻唱出道單曲《SiS》的Ballad Version，更指這首歌本就是Eric Kwok想作為XiX最後一首歌而寫，四女邊唱邊落淚，感謝Eric Kwok犧牲付出成就她們，更視對方為人生中最重要的導師，笑說雖然Eric拒絕被稱呼「爸爸」。
Eric Kwok亦在演唱會中現身真情剖白，直言這四年陪伴她們成長是人生中極其榮幸的旅程：「看著她們從什麼都不懂，到現在舞台表現這麼好，真的非常以她們為榮！」他勉勵四女未來要保持誠實，生活會簡單許多，也更容易建立信任，不要低估誠實的力量；其次是要勇敢，無懼前行，不要因為害怕失敗而阻礙自己的潛力；最後要感恩，懂得感恩才能克服妒忌，讓心裡沒有空隙，進而懂得如何提升自己！