九龍城寨之終章｜城寨搭景曝光 劇組籲勿往打卡探班：安全第一

由鄭保瑞執導、吳彥祖、劉俊謙、林峯、胡子彤等主演的電影《九龍城寨之終章》拍攝工作如火如荼，早前在九龍油尖旺區開工，每次拍攝都成為街頭焦點，不少巿民圍觀拍片拍照，多位演員造型亦已曝光，早前有網民發現劇組在元朗搭建了一座極具規模的「城寨」實景，引來大批影迷熱議，激讚：「美術組真係好勁！」不少網友們打算前往朝聖打卡。

給予空間 專注拍攝 對於搭建實景地址在網上流傳，引來朝聖打卡，電影公司於《九龍城寨之圍城》官方社交網發文，首先感謝大家對《城寨》的熱愛和關注，但直指大家熱情打卡或探班，對拍攝進度有影響。為了大家和劇組安全，以及保持電影的神秘感，表明「拍攝現場係保密地方，請原諒我哋暫時『謝絕探班、影相或錄影』。俾少少空間台前幕後，大家先可以全神貫注工作！」

安全唔係講笑 同時補充，片場有好多大型燈光、重型器材同佈滿電線，「真係唔係講笑。非工作人員入到去，一個唔小心整親自己或者撞到器材就唔好啦，安全最緊要！」文中又透露「最近試過有朋友仔闖入片場，雖然最後大家都肯聽勸告離開，但搭建進度已經被拖慢。保安人員之後會嚴格檢查出入，大家唔好令保安叔叔難做啊。」團隊明白觀眾心急，期待見到《終章》，「但對演員同幕後團隊嚟講，一個安靜、專注嘅創作環境真係好重要㗎。」劇組最後向粉絲鞠躬致謝，希望大家忍耐到正式上映嗰日，就可以完完整整睇晒成個場景。