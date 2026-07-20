謝安琪細女Kakaball揚威國際賽勇奪世界季軍 媽媽激動崩潰承諾永遠相伴

謝安琪與張繼聰的細女張靖（Kakaball）遺傳父母優良基因，天生充滿表演細胞，自幼鍾情跳舞。早前她在幼稚園畢業禮上大跳Anson Lo的《Megahit》令人印象深刻，其後更活躍於大大小小的舞蹈比賽，累積了不少實戰經驗，舞藝備受肯定。

踏上洛杉磯舞台

近日Kakaball更越洋出戰，遠赴美國洛杉磯，參加World of Dance全球總決賽。謝安琪在社交網激動寫道：「從香港，走到世界的舞台！Kakaball同一班隊友一齊創造了香港首個World of Dance Top 3，能夠踏上全球頂尖總決賽的舞台，感動與激動真的難以言喻。」

母女情緒破防

謝安琪憶述奪獎瞬間，直言情緒近乎崩潰：「宣布獲得全球第三名佳績的那一刻，我們興奮與激動得真有點情緒崩潰。所有的汗水與艱辛，在這一刻都變得無比值得，你們真的夢想成真了。而這一份榮譽、這個不可能的任務，除了是小朋友的努力，也是Danie老師的才華和心血，更加是家長們全心的支持和熱血，衷心感激我們有這麼優秀的一班好夥伴。」

