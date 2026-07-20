蔡卓妍打造網球生日蛋糕冧爆老公，林俊賢隔空低調放閃：心愛的人

蛋糕神還原爆肌網球 Look

Elvis向來是網球迷，阿Sa特意訂製了一個別出心裁的生日蛋糕。見蛋糕面鋪上人造草皮，上面更見Q版Elvis拎住球拍，頭戴cap帽，身穿白色貼身T恤大晒爆肌線條，像真度極高，並寫上「Dearest老公 happy birthday」，盡顯心思，非常恩愛。

老公感激「心愛的人」

Elvis雖然未有貼出二人同框的慶生照，但就分享了多張與友人一同慶祝的合照，並在社交網低調放閃，除大讚蛋糕：「真係靚到不得了」，更以英文留言隔空放閃：「感謝所有愛我和支持我的人。 這個生日我真的很開心和感激。衷心感謝我心愛的人。」簡單一句「心愛的人」已滿載甜蜜，帖文一出，阿Sa亦即時回覆「Happy birthday」。