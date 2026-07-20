蔡卓妍打造網球生日蛋糕冧爆老公，林俊賢隔空低調放閃：心愛的人

蔡卓妍（阿Sa）今年4月宣布與年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）拉埋天窗。婚後僅三個月，日前便迎來老公生日，身為「七月之星」的Elvis，獲阿Sa精心準備驚喜，以超低調方式共度二人首個婚後生日。
蛋糕神還原爆肌網球Look
Elvis向來是網球迷，阿Sa特意訂製了一個別出心裁的生日蛋糕。見蛋糕面鋪上人造草皮，上面更見Q版Elvis拎住球拍，頭戴cap帽，身穿白色貼身T恤大晒爆肌線條，像真度極高，並寫上「Dearest老公 happy birthday」，盡顯心思，非常恩愛。
老公感激「心愛的人」
Elvis雖然未有貼出二人同框的慶生照，但就分享了多張與友人一同慶祝的合照，並在社交網低調放閃，除大讚蛋糕：「真係靚到不得了」，更以英文留言隔空放閃：「感謝所有愛我和支持我的人。 這個生日我真的很開心和感激。衷心感謝我心愛的人。」簡單一句「心愛的人」已滿載甜蜜，帖文一出，阿Sa亦即時回覆「Happy birthday」。
老公非常Nice
而負責做蛋糕的店舖，亦爆料壽星仔收到蛋糕一刻的搞笑反應：「送貨到收貨地址時，老公收貨（佢唔笑個樣都幾嚴肅，其實係因為全身肌肉，但係一笑就非常 Nice），跟住我哋行到升降機時，我聽到好大聲嘅大笑，應該係佢睇到個蛋糕，見到自己打緊網球個樣，多謝阿Sa再搵我哋訂做蛋糕。」