陳柏宇紅館演唱會｜咀爆老婆兩愛女 獲同鄉馮允謙贈Jay星文賀卡拖手合唱

陳柏宇《Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》紅館演唱會第二場，請來加拿大「同鄉」馮允謙(Jay Fung)擔任表演嘉賓。

陳柏宇(Jason)一連三場《Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》昨晚(19日)於紅館舉行第二場，繼 MC 張天賦後，昨晚迎來馮允謙(Jay Fung)擔任表演嘉賓，Jason 遇上同樣來自加拿大的「同鄉」，分享鮮為人知的往事。而Jason太太符曉薇 (Leanne)、愛女 Abigail 與 Audrey 繼續現身，Abi 開金口與 Jason 合唱《永久保存》外，一家四口繼續在台上放閃，Jason 更與家中三位女王即時咀嘴，惹得台下尖叫聲此起彼落。而昨晚的 Encore 環節，Jason 為樂迷送上很久沒有獻唱的《I Will Be Loving You》《沒有吻的資格》和《想創》。

其實 Jason 與 Jay Fung 去年曾於《甚麼是喜劇》音樂會中合作，當時二人一拍即合。相隔一年，Jay Fung 為 Jason 寫了〈快照〉一曲，作為今次20週年演唱會的主題曲，昨晚二人亦首次同台，合唱這首歌的英文 Demo《Up And Down》。唱罷，Jason 笑問：「你都攞過好多唱作人金獎，而家先第一次寫歌俾陳柏宇，有冇少少慚愧？」Jay Fung 回答道：「你都冇搵我寫歌，我咪唔寫俾你囉！上年嘅今日你有講話想我幫你寫一隻歌，好明顯我冇 Hea 你啦。寫呢首歌之前，Jason 私底下有 Message 我，我有問佢想我寫乜嘢類型嘅歌，Jason 就話想我寫一隻我認為好 Proud of 嘅作品。」Jason 解釋弦外之音：「因為我唔鍾意人哋諗住陳柏宇去寫歌俾我，我想你寫你自己鍾意嘅歌。」Jason 更表示很熟悉 Jay Fung 的作品，隨即合唱〈遠在眼前〉，期間 Jason 更與 Jay Fung 手牽手行去小舞台，令樂迷們紛紛起哄。臨離開舞台之前，Jay Fung 特別送上以「Jay 星文」寫成的生日卡，送給在今天尾場生日的 Jason。

為了今次20週年演唱會，Jason 與製作團隊落足心思。演唱會的上半部以凌文龍、林千渟、吳肇軒、林熙彤、楊雅文（THAIMAY）及 Michael C 主演的微電影《人生四格》穿插於 Jason 的歌曲之間。Jason 亦分享了微電影背後的意思：「我想講一個關於人哋嘅故事。大家都見到佢哋撞車，重啟生命之後，都係撞車，感覺好似冇辦法逃避，但我哋其實可以改變點樣去處理，或者以乜嘢情緒去對待呢件事，所以灰得嚟又好有意義㗎！」而微電影導演 Harris 表示，希望透過今次微電影與樂迷探討「人與人之間的連繫」。Harris 道：「希望藉著呢部作品，將 Jason 歌曲中嘅情感同埋故事，重新投射到每個人最平凡、最真實嘅日常生活中，同大眾一同回顧並經歷 Jason 呢 20 年來嘅溫暖陪伴。」

Sony Music 旗下新人 Vincy 蘇詠淳繼續為 Jason 個唱擔任暖場嘉賓，首次登上紅館大舞台，Vincy 展現出大將之風，唱出 Jason 出道作《固執》的日文原版《Only Human》及個人創作《踏空氣的人》。首次在紅館演出，更是為大師兄 Jason 擔任暖場嘉賓，Vincy 表示：「原本我好緊張，因為啲人多到一眼望唔晒！感激 Jason 幫我打咗個底，觀眾都拍手鼓勵我。紅館都係一個我曾經夢想過可以上去唱歌嘅地方，多謝佢嘅信任，多謝公司俾機會我！」