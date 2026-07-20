肥媽證《中年好聲音5》停辦 聞張偉文住老人院無沖涼年幾嚇親

《中年好聲音》自2022年舉辦以來，大受歡迎，而且臨近尾聲時均會宣布下屆詳情，但今年製作組宣布《中年好聲音5》停辦一年。肥媽昨日出席《中年好聲音》100強飯聚活動時，親證此事並大讚是好事。

肥媽表示暫停是好事，她說：「係呀，要停一陣間。（有無唔捨得？）無呀！因為中1、2、3、4都無停過，停一停係好嘅，真係要回下氣，俾多啲人有準備再參加。」對於節目監製指香港的「中年」想報名已經報得差不多，想等一年讓更多參賽者夠歲數。肥媽笑著補充：「係呀！其實好多人都想參加，但就係差一年，有啲差幾個月！咁我話停一年，咁就可以多好多人！我知係停一年，等符合35歲資格嘅去參加啦。」