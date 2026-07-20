肥媽證《中年好聲音5》停辦 聞張偉文住老人院無沖涼年幾嚇親

《中年好聲音》自2022年舉辦以來，大受歡迎，而且臨近尾聲時均會宣布下屆詳情，但今年製作組宣布《中年好聲音5》停辦一年。肥媽昨日出席《中年好聲音》100強飯聚活動時，親證此事並大讚是好事。
肥媽表示暫停是好事，她說：「係呀，要停一陣間。（有無唔捨得？）無呀！因為中1、2、3、4都無停過，停一停係好嘅，真係要回下氣，俾多啲人有準備再參加。」對於節目監製指香港的「中年」想報名已經報得差不多，想等一年讓更多參賽者夠歲數。肥媽笑著補充：「係呀！其實好多人都想參加，但就係差一年，有啲差幾個月！咁我話停一年，咁就可以多好多人！我知係停一年，等符合35歲資格嘅去參加啦。」
談到曾跟她同台演出的「靚聲王」張偉文在護老院疑乏人照顧，導致壓瘡持續惡化，甚至沒有沖涼年幾，肥媽聞言大為震驚。她表示自己也是日前得知並謂：「咁唔應該喎，因為佢個契仔好好，俾佢喺老人院度。如果佢（張偉文）唔郁得，係咪要半個鐘幫佢翻下身。如果老人院無幫佢翻身，啲瘡就會生出嚟。」
當記者提及張偉文年半沒有沖涼，她嚇到眼都凸，連番問道：「乜嘢老人院黎㗎？年半都無沖涼？唔係呀嘛？喂，香港老人院啊？」及後記者引述報道稱護老院以「傷口見骨，不宜和他洗澡」為由，肥媽極驚訝說：「爛到見骨即係好耐啦！即係無同佢翻身，無同佢按摩囉！我要打俾方俊了解下先！」
她提到以前大家經常一起出外登台唱歌，希望能親自前往探望，她又感觸表示：「我哋呢行好多人睇我哋好風光，但到老咗嘅時候，係咪個個都有儲蓄？係咪個個有屋企人照顧？所以真係要互相關心。同埋應該要聯絡下古天樂，尋求演藝人協會幫助。」