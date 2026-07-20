動漫歌姬LiSA快閃香港鬧市 亞博騷獲萬四人捧場下次目標開啟德

日本動漫歌姬LiSA前晚(18日)假亞洲博覽館Arena舉行亞洲巡迴演唱會《LiSA - LiVE is Smile Always～15～ in Hong Kong》香港站，吸引14,000歌迷捧場，她全晚以中、英、日三語與歌迷交流，又練定廣東話講：「我返嚟啦，好掛住你地！」LiSA之後以英文表示，不相信自己可以在香港的Arena開騷，並感謝粉絲一直支持，她全晚唱出多首人氣動畫歌，包括《我的英雄學院》片尾曲《因為你就是我的英雄。》及跟韓團Stray Kids人氣成員Felix合唱的《我獨自升級》片頭曲《ReawakeR》，當然少不了《鬼滅之刃》名曲，換上和服的她，撐起紙傘一口氣連唱《晨星》、《照亮殘酷的夜晚》及《炎》，身後播放《鬼滅之刃》的動畫片段，更與歌迷大合唱代表作《紅蓮華》，令全場氣氛推至高峰。當唱到最後一曲《Rising Hope》時，LiSA開放讓全場歌迷用手機錄影，並承諾會再來香港，下次想到更大的啟德體育園開騷。