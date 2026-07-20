謝賢離世享年89歲 謝霆鋒發文悼父親：不用哭，他會覺得那樣不夠瀟灑

現年89歲的謝賢(四哥)，近年深居簡出，健康狀況備受關注。今日傳出死訊，謝霆鋒在社交平台公布消息，「非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開我們了。他把自己的一生都奉獻給影視與娛樂，希望把歡樂和笑容帶給每一位觀眾。 小時候我也曾見過他苦惱低落的時刻，但無論怎麼樣，他始終堅持以最完美的狀態出現在熒幕前。 他常說：the show must go on——表演必須繼續下去。所以大家如果想起四哥、想起我父親，不用哭，也不必太傷心，他會覺得那樣不夠瀟灑。 我們只要把他那個永遠充滿魅力、充滿笑容的完美身影長留在心中，便足夠了。」

謝霆鋒垷正於內地籌備於7月25至26日舉行的《Evolution Nic Live進化演唱會》青島站，他已緊急低調返港，為爸爸謝賢處理後事安排，並按照四哥生前意願，低調辦理。而近年與老公及子女定居加拿大的謝婷婷，估計會返香港送別父親。

謝賢多次傳出健康亮紅燈，甚至曾謠傳中風及癱瘓，去年連謝霆鋒開演唱會亦不見其蹤影，惹來猜測，事後林家棟代解釋指四哥整牙後要適應其後四哥被獲捕現身於香港太平山的一間咖啡店，身穿紅色運動裝，戴著招牌太陽眼鏡和帽子，身形明顯消廋，雖然要坐輪椅及拿拐杖，但謝賢的打扮依然年輕搶眼，巨星風采不減。