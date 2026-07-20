謝賢離世｜憑《殺出個黃昏》封帝圓夢 曾回巢拍劇呻一個人喺屋企好悶

謝霆鋒、謝婷婷先後在社交平台宣布謝賢離世，享年89歲。人稱「四哥」的謝賢近年深居簡出，對上一次公開露面是今年4月，有網民在太平山頂一間咖啡店遇見謝賢，身形明顯消廋，雖然要坐輪椅及拿拐杖，但謝賢的打扮依然年輕搶眼，巨星風采不減。

謝賢於85歲那年憑電影《殺出個黃昏》獲得「最佳男演員」，在他獲得提名的時候，曾回覆傳媒說：「我嗰時入行未有金像獎，到有的時候，我又減產，以為三年前得到『終身成就獎』，終身？無喇？點知今年有機會有提名，電影就係咁神奇！」其後他獲得影帝獎項，事後他曾表示沒有想過在這個年紀會攞獎，這個獎項來得不算遲，而且令自己的人生很圓滿。他又指年年輕時太懶、太貪玩，就拍戲也像玩一樣，而今次拍《殺出個黃昏》就一直思考研究怎樣可以將角色做得更好，並稱今次獲獎是對從演多年的他說有個交代。