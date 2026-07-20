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娛樂
出版：2026-Jul-20 17:19
更新：2026-Jul-20 17:19

謝賢離世｜投資連番失利 試過損手4千萬曾叮囑霆鋒唔好做生意

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謝賢早年拍節目，自備靚衫，更大談當年投資失利一事。

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謝霆鋒、謝婷婷先後在社交平台宣布爸爸謝賢離世，享年89歲。謝婷婷表示「父親在家人的陪伴下，安詳離世。在經歷一段時間的健康轉差後，他平靜地走完了精彩而豐盛的一生。」謝賢透露他的曾祖父是經營銀鋪，亦即是現在的銀行，人人以為他出身家境富裕，但他曾在訪問中透露父親是「三世祖」，已經沒有錢，小時候的家境很貧困。

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收入夠買彌敦道

他稱少時候被趕出校，只好夜晚讀英文，但仍不時逃學，「個個話霆鋒好曳，但係邊比得上我」。他自言小時候無錢看電影，不知甚麼是明星，但家姐著他去面試便膽粗粗試試。他於1952年16歲時正式考入嶺光公司演員訓練班，翌年轉投至迪華公司出道，以150元接拍了第一部電影《樓下閂水喉》，其後再與資深伶影藝人紅線女合演《胭脂虎》，踏上燦爛星途，一直是光藝的首席小生，成為五、六十年代的影壇偶像。他表示當時人工已經有三千元，是香港影壇片酬最高的明星之一，收入足夠買起兩條彌敦道，但當時要養家，一手養大四個細佬妹，加上很愛扮靚，愛買衫，直言「我有幾多洗幾多」，不夠錢就回公司簽名拎。

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謝賢主演《胭脂虎》。

叫霆鋒唔好搞生意

他曾笑言自己怕「荷包肝硬化」及「急性發錢寒」這兩個病，「我依家冇錢，但係我財產就有好多，講緊嘅係啲衫同埋飾物！」他表示自己真正賺錢是自資開戲的那幾年，奈何之後投資其他生意，如製衣、酒廊、浴室、房地產等，導致損手爛腳。

他說：「我想過做其他工作，但係失敗過，我唔識做生意。我經常教我個仔，你賺到錢唔好亂咁洗，人唔係永遠都紅嘅，但係你唔好搞生意，點解呢？我哋呢一行係二十四小時候命，根本就冇時間去了解其他生意，或者應該要點樣做，都係要靠人，靠人係冇用嘅。做生意得一句說話，力不到不為財，咁點解將咁辛苦賺落嚟嘅錢投資喺人哋嗰度做生意呢？不如買轉頭，如果唔係透支、唔係去炒就一定唔會出事！」

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搞啤酒城蝕4千萬

翻看資料，四哥於89年開始涉足地產界，在列治文區買了四十幢別墅，八大幅地皮，當時更特別回港向有興趣移民的朋友推介當地物業，但成績不如想像中理想，投資失利。及後跟朋友於上海投資了一項名為「上海共舞台」的綜合表演場所，可惜因為最後的一個批文申請不成功而告終，又蝕了一百多萬。他曾於尖沙咀美麗華商場投資開設「自釀啤酒餐廳」（啤酒城），從德國引入數百萬元的先進啤酒機，主打現場釀製的鮮啤酒。當時開幕更邀請了巨星梅艷芳等好友到場剪綵，但最終因經營及市道問題失利退場，他曾透露蝕了四千萬，自此之後，謝賢便甚少再投資做生意。

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