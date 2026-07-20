謝賢離世｜投資連番失利 試過損手4千萬曾叮囑霆鋒唔好做生意

謝霆鋒、謝婷婷先後在社交平台宣布爸爸謝賢離世，享年89歲。謝婷婷表示「父親在家人的陪伴下，安詳離世。在經歷一段時間的健康轉差後，他平靜地走完了精彩而豐盛的一生。」謝賢透露他的曾祖父是經營銀鋪，亦即是現在的銀行，人人以為他出身家境富裕，但他曾在訪問中透露父親是「三世祖」，已經沒有錢，小時候的家境很貧困。

收入夠買彌敦道 他稱少時候被趕出校，只好夜晚讀英文，但仍不時逃學，「個個話霆鋒好曳，但係邊比得上我」。他自言小時候無錢看電影，不知甚麼是明星，但家姐著他去面試便膽粗粗試試。他於1952年16歲時正式考入嶺光公司演員訓練班，翌年轉投至迪華公司出道，以150元接拍了第一部電影《樓下閂水喉》，其後再與資深伶影藝人紅線女合演《胭脂虎》，踏上燦爛星途，一直是光藝的首席小生，成為五、六十年代的影壇偶像。他表示當時人工已經有三千元，是香港影壇片酬最高的明星之一，收入足夠買起兩條彌敦道，但當時要養家，一手養大四個細佬妹，加上很愛扮靚，愛買衫，直言「我有幾多洗幾多」，不夠錢就回公司簽名拎。

叫霆鋒唔好搞生意 他曾笑言自己怕「荷包肝硬化」及「急性發錢寒」這兩個病，「我依家冇錢，但係我財產就有好多，講緊嘅係啲衫同埋飾物！」他表示自己真正賺錢是自資開戲的那幾年，奈何之後投資其他生意，如製衣、酒廊、浴室、房地產等，導致損手爛腳。 他說：「我想過做其他工作，但係失敗過，我唔識做生意。我經常教我個仔，你賺到錢唔好亂咁洗，人唔係永遠都紅嘅，但係你唔好搞生意，點解呢？我哋呢一行係二十四小時候命，根本就冇時間去了解其他生意，或者應該要點樣做，都係要靠人，靠人係冇用嘅。做生意得一句說話，力不到不為財，咁點解將咁辛苦賺落嚟嘅錢投資喺人哋嗰度做生意呢？不如買轉頭，如果唔係透支、唔係去炒就一定唔會出事！」