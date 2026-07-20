謝賢離世｜謝賢與狄波拉16年夫妻到最佳家人 一家四口每年曾溫馨拜年

謝賢（四哥）與人稱「拉姑」的狄波拉絕對是「模範前夫妻」。兩人的緣分始於1978年，當年謝賢對狄波拉展開熱烈追求，翌年1979便拉埋天窗，婚後先後誕下兒子謝霆鋒及女兒謝婷婷，湊成一個「好」字。

在80、90年代，每逢農曆新年，謝賢與狄波拉一家四口便成為娛樂新聞的焦點所在。當年他們總會穿上充滿節日氣氛的服飾，謝賢一如既往有型有款，狄波拉則高貴大方，帶著年幼的霆鋒和婷婷四出拜年。一家四口齊齊對鏡頭道賀「恭喜發財」的畫面，年年登上娛樂版頭條，溫馨的全家福被譽為「模範家庭」的典範，亦成為不少香港市民的集體新年回憶。

好聚好散

然而，這段長達16年的婚姻最終在1995年畫上句號。有別於一般離婚夫妻，謝賢與狄波拉的分開並非因為第三者介入，而是和平分開。他們曾經透露，當時發覺彼此一起生活已失去火花，決定好聚好散。據悉，在正式簽字離婚當日，兩人甚至感到釋懷，互相擁抱，場面豁達。

從夫妻變最佳家人

正正因為當年的「好聚好散」，成就了離婚後的深厚情誼。多年來，謝賢與狄波拉一直保持友好關係，不時相約見面，更經常與兒子謝霆鋒一同聚餐。當年的溫馨拜年畫面，如今已演化成另一種形式的聚會，他們從「模範夫妻」昇華為「最佳家人」，這份超越愛情的情誼，至今仍是圈中一段佳話。