謝賢離世｜親揭最愛張栢芝原因 曾因兩個孫仔唔理自己感落寞

謝霆鋒與謝婷婷今日（20日）先後在社交網公布父親謝賢（四哥）離世消息，享年89歲。謝賢的演藝事業精彩，他的家庭亦備受關注。謝霆鋒與張栢芝（現名：張柏芝）於2006年閃婚，當時連四哥及狄波拉（拉姑）也不知情，拉姑更非常不滿沒有人肯知她，因而對張栢芝有微言。四哥亦曾在節目中承認此事，並透露了當時霆鋒、栢芝結婚返港之後跟他們見面的情況，更高調表示歡迎栢芝加入謝家。

謝賢拍攝節目《向世界出發3》時，談起霆鋒與栢芝的婚姻，他說：「佢呢個老婆真係幾好㗎，當佢哋結完婚返嚟，佢哋係偷偷地結婚㗎嘛，佢哋一落機馬上嚟到我屋企，跪低斟茶俾我飲。拉姑當時接受唔到佢突然間結婚唔話佢知，栢芝當時就捧住杯茶話，喊住對住霆鋒講『霆鋒，老婆可以有好多個，老母只係得一個啫，你同我結咗婚之後，你一定要對奶奶同埋老爺好！』我個心當時係幾咁感動，所以我好錫佢。」四哥又對住觀眾說：「我歡迎栢芝加入我哋謝家呢個大家庭，我更加多謝佢嗱嗱聲同我謝家添咗成員，呢個成員仲有啫啫嘅，絕對嘅老竇size絕對唔會失禮佢老竇，當然俾佢阿爺堅挺啦！」