謝賢離世｜縱橫影視圈逾70年《千王之王》為TVB挽救收視 「千王始祖」深入民心

謝霆鋒和謝婷婷今日先後在社交平台宣布謝賢離世，享年89歲。謝霆鋒在悼文中，形容父親把自己的一生都奉獻給影視與娛樂，謝賢縱橫影視圈逾70年，原名謝家鈺，祖籍廣東番禺，幼時隨家人從內地移居香港，由於家中排行第四，被稱為「四哥」。1953年投考嶺光影業公司演員訓練班落選，卻獲潘權賞識，加入其迪華電影企業公司，憑著出眾外形，從影首作《樓下門水喉》(1954)已當上男主角，出色的表演令人留下深刻的印象，加上風度翩翩，迷倒萬千少女。

翌年，謝賢獲邀加盟光藝製片公司，以光藝首席小生的身份，與資深伶影藝人紅線女合演創業作《胭脂虎》(1955)_，自此成為五、六十年代的影壇偶像。謝賢憑英偉外型，樹立風流倜儻的銀幕形象，演活多樣化角色，既是不羈的《情賊》（1958），亦是憤世疾俗的《浪子》(1969)，也可以是《阿超結婚》（1958）中的憨直青年。四哥初期主要演時裝文藝片如含淚的玫瑰》（1963）、《花花公子》（1964）等，亦有深受影迷鍾愛的作品《難兄難弟》1960）、《黑玫瑰》1965）、《播音王子》1966）、《英雄本色》（1967）及《紫色風雨夜》（1968）等，但偶爾亦演出古裝武俠片如《神鵰俠侶》（一至四集，1960-61）

在光藝14年間共主演了72部影片，其中走紅的首部代表作《999命案》，有傳片酬冠絕全東南亞同期演員，當時香港一線男演員的片酬若達到一萬元已很不錯，但四哥的片酬高達兩萬元。其後獲准自組公司，1961年與編導陳文、影星嘉玲合組兄弟電影製片公司，參演了創業作《山盟海誓》(1961)。1966 年將該公司易名為謝氏兄弟製片公司，推出首作《鐵膽恩仇》（1967），往後攝製了文藝片《冬戀》》（1968）、《窗》（1968）等，參演以外，亦有擔任監製。

發跡於電影圈的謝賢，在1978年就受到無綫電視(TVB)邀請拍攝電視劇，首部劇集《蕭十一郎》已擔任男主角，與當紅花旦李司棋、黃淑儀合演的，翌年與鄭少秋、汪明荃、鄭裕玲、陳百祥和任達華等當紅影視明星合演的長篇時裝電視劇《天虹》，廣獲口碑。提到四哥的電視劇代表作，不得不提1980年與汪明荃合作的《千王之王》和1982年的《萬水千山總是情》，據說當時TVB 7點檔的翡翠劇場《輪流傳》收視被「麗的」打得落花流水，還要宣布腰斬，由監製王天林與編審王晶父子合力炮製的《千王之王》，集合謝賢、汪明荃、任達華、羅蘭、曾慶瑜、郭峰和雪梨等人參演，成功挽回無綫電視界的王者地位，而《千王之王》更曾獲新加坡媒體二十世紀華語百部經典電視劇十強之一。兩年後的民初劇《萬水千山總是情》，主題曲和插曲家傳戶曉，當年錄得平均50點收視，也是TVB史上最高收視之劇集之一，自始只有《倚天屠龍記》、《新紮師兄》和《流氓大亨》3套劇集能打破他的紀錄。

「千王」轉投ATV重出江湖 往後數年，謝賢也參演過《射鵰英雄傳之鐵血丹心》、《武林世家》、《真命天子》、《英雄故事》、《薛剛反唐》等膾炙人口的劇集，直至1988年與陳庭威、龔慈恩合演的《留住明天》。其後，四哥一度回到電影圈發展，謝賢於八、九十年代零星參演電影，如《再生人》（1981）、《胭脂扣》（1988）及《川島芳子》（1990）。八十年代末移居加拿大。1996年，60歲的謝賢又回到電視圈，不過今次與米雪、葉童、劉松仁、宮雪花、楊恭如等人，一同出演亞洲電視(ATV)劇集《千王之王重出江湖》，擔任男主角「中國賭神」龍四，劇集成為一時佳話，被譽為ATV史上最成功的一套劇集。