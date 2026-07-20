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娛樂
出版：2026-Jul-20 22:18
更新：2026-Jul-20 22:18

謝賢離世｜ 重溫「四哥」之名由來 親解黑超之謎：對眼有桃花遮艷遇

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當霆鋒被捕捉到拿住一支雪茄的樣子，驟眼一看神複製謝賢經典《情陷夜中環》。

四哥長期戴住黑超。

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謝霆鋒與謝婷婷今日（20日）先後在社交網公布父親謝賢（四哥）離世消息，享年89歲。消息一出即時震動整個娛樂圈。四哥一生星光熠熠，無論是其綽號「四哥」的誕生，或那副從不離身的招牌墨鏡，數十年來均為人津津樂道，如今都成為影迷最深刻的集體回憶。


「四哥」名字的起源

謝賢原名謝家鈺，1936年生於廣州，家中有八兄弟姊妹，他排行第四，因此自小就被家人及好友稱呼為「四哥」。這個稱呼隨着他長大、入行，一直被圈中人沿用。但要數真正令「四哥」一名紅遍全城，必定是1980年無綫劇集《千王之王》，他在劇中飾演千術高超、風度翩翩的「羅四海」，劇中人人稱他為「四哥」，因為角色太過深入民心，自此圈內圈外所有人，都一律稱他「四哥」，成為他獨有尊稱。

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千王之王

謝賢在劇集《千王之王》的形象深入民心，可說是「千王始祖」。

經典黑超造型


至於另一標誌，必定是那副經典黑超，背後原因四哥亦曾在親自解畫。後生時期的謝賢憑着一對「桃花眼」電力驚人，被譽為「女人湯圓」，他笑言：「年輕的時候，有老師說我眼睛裡有桃花，我戴墨鏡就是把豔遇遮起來，並不是眼睛有什麼眼疾，見不得人。」到年紀漸長，他亦大方承認黑超是為了遮皺紋，保持型佬形象。他更曾揚言，這副黑超已成為生活一部分，笑言，「除咗沖涼，我連瞓覺都戴住」，並強調戴了幾十年，已經是他的標誌，無論任何場合都不會除下，就連早年與時任特首見面，亦堅持招牌黑超造型示人。

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