謝賢離世｜ 重溫「四哥」之名由來 親解黑超之謎：對眼有桃花遮艷遇

謝霆鋒與謝婷婷今日（20日）先後在社交網公布父親謝賢（四哥）離世消息，享年89歲。消息一出即時震動整個娛樂圈。四哥一生星光熠熠，無論是其綽號「四哥」的誕生，或那副從不離身的招牌墨鏡，數十年來均為人津津樂道，如今都成為影迷最深刻的集體回憶。



「四哥」名字的起源

謝賢原名謝家鈺，1936年生於廣州，家中有八兄弟姊妹，他排行第四，因此自小就被家人及好友稱呼為「四哥」。這個稱呼隨着他長大、入行，一直被圈中人沿用。但要數真正令「四哥」一名紅遍全城，必定是1980年無綫劇集《千王之王》，他在劇中飾演千術高超、風度翩翩的「羅四海」，劇中人人稱他為「四哥」，因為角色太過深入民心，自此圈內圈外所有人，都一律稱他「四哥」，成為他獨有尊稱。