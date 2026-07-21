謝賢離世｜四哥7月16日肺炎病逝 遵照遺願已低調完成身後事

近年行動不便的四哥需要靠輪椅代步，更曾傳出中風消息，有報道指，他上周患上肺炎不幸離世，正籌備7月25 及26日《Evolution Nic Live進化演唱會》青島站的霆鋒，日前已暫停所有工作，而胞妹謝婷婷亦低調從加拿大返港，兩兄妹先後在社交網公布父親離世噩耗，消息亦震驚香港演藝圈。

謝賢曾為TVB旅遊節目《向世界出發3》遠赴墨西哥，他當時在節目中罕有地𣈱談生死觀，他表示：「我真係好想行到我人生最開心嗰時就拜拜，同時我一定話低俾我朋友同後人聽，千祈唔好搞大去，俾我靜靜地走咗去就最好。」四哥坦言最難接受是看著身邊的老朋友一個個離世。

為遵照四哥低調處理身後事的遺願，他已在星期日（20日）早上以本名「謝家鈺」於粉嶺和合石火葬場低調進行火葬儀式，其家人決定以「院出」形式辦理，即遺體不經傳統殯儀館設靈，直接在醫院殮房或告別室完成簡單儀式後隨即出殯，不舉辦公眾致祭。前妻狄波拉、霆鋒、婷婷當日早上現身和合石火葬場，為四哥處理身後事。由離世到火化僅短短幾日，家人已極速完成所有儀式，讓四哥靜靜地走到最後一程。