陳柏宇紅館演唱會｜慶43歲生日數度哽咽 與農夫齊舉無名指爆笑談「人夫」

陳柏宇於紅館舉行《Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》尾場，獲嘉賓農夫送上生日蛋糕慶祝43歲生日。(林俊源攝)

陳柏宇（Jason）一連三場《Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》，昨晚於紅館舉行尾場，Tyson Yoshi與太太Christy、林奕匡、黃妍、力臻、Lolly Talk成員Sinnie吳倩怡、「阿蛋」黃詠霖、商台DJ當奴、少爺占，參與演唱會微電影的林熙彤、林千渟、楊雅文(THAIMAY），以及頭兩場的暖場嘉賓蘇詠淳(Vincy)都有捧場。尾場由農夫擔任表演嘉賓，適逢是Jason43歲生日，農夫驚喜現身送上蛋糕，並率領全場大合場生日歌。而對著舞台山頂位置的歌迷，就舉字牌砌出白底紅字的「CKW I (紅心) U」的字樣，令壽星仔驚喜又感動，在唱《沒有你，我甚麼都不是》和encore最後一首歌《霞氣情歌》時，數度哽咽眼濕濕，強忍淚水。

Michael C暖場 陳柏宇於演唱會開始前出場，笑言：「今次係43歲第一場演出！」他自言好緊張需與觀眾率先見面，於是繞場一周與樂迷握手，獲fans送生日利是。尾場請來Michael C擔任暖場嘉賓，先後獻唱《還剩多少時間才能把你的臉忘了》和未發布的新歌《傷口不算甚麼》。接著Jason以《快照》及《旁若無人》兩首快歌為個唱掀序幕，接著播放由凌文龍、吳肇軒、林千渟、林熙彤、Michael C及泰妹演出的短片《人生四格》，片段貫穿整個演唱會。 Abi送生日卡爭取養狗

生日場當然繼續有太太 Leanne(符曉薇)、愛女 Abigail 與 Audrey 現身，Jason接連咀爆3母女，今日43歲生日的Jason不僅獲大女Abi合唱《永久保存》，更獲兩位愛女送上親手寫的生日卡，Abi就趁機寫上自己的願望，用英文寫下：「I want a dog！」(想要一隻狗)，Jason沒有因為生日就範，教導囡囡必需要照顧自己和狗狗，才可以養狗，Leanne就表示要問妹妹Audrey意願，Jason在台上問Audrey，Abi不斷代妹妹搶答想「Yes！Yes！Yes！」直至Jason檔著，一直不肯開口說話的Audrey，終於開口答：「我唔想。」場面爆笑，家庭日常鬧笑超溫馨。當Leanne帶一對愛女返回後台，Jason自爆細囡Audrey因經常不見爸爸而嬲嬲豬。

「廣偉論」爆笑互動 昨晚由農夫擔任嘉賓，當陳柏宇唱《魔法戰隊》期間，C君和陸永驚喜現身合唱，接著3人由大談「廣偉論」，Jason預先徵集觀眾就「一人一個演唱會請嘉賓嘅意義」發表意見，3人走到右側的高台，有人員舉牌展示收集的意見，例如「舞台上尷尬互動，浪費大家時間」，陸永笑言「其他唔知，今晚(昨晚)一定尷尬。」亦有舉牌表示「讓大家屙篤尿。」由於有不少網民以為當晚嘉賓是林家謙，陸永不斷自嘲：「都唔係林家謙，可以去屙尿。」農夫笑言全場可趁「廁所位」集體去廁所，只剩他們倆人站台，其後，農夫談到當年3人因打機而認識，Jason卻自言完全忘記，陸永笑指他因結婚生子已甚少打機，C君就趁機宣傳農夫與張繼聰的綜藝show，「識咗廿幾年，大家成家立室，真係好值得紀念一下，最好的紀念活動當然係10月9號到25號睇《人夫集團》。」

農夫自嘲：寫歌俾人無人聽 接著他們合唱《我連婚都夠膽結》後，Jason特地戴起黑超，與C君和陸永齊齊舉行無名指展示婚戒，C君臨返回後台前表示，「其實我寫過歌俾你，不過我寫親俾人嘅歌都無人聽。」Jason就話本來想唱農年創作的《放過自己》，但最後沒選唱。當Jason以為兩人返回後台，打自繼續唱歌時，他們突然連同生日蛋糕再次升上台，帶領全場合唱生日歌，而歌迷會特地安排座山頂的觀眾舉牌，砌出白底紅字的「CKW I (紅心) U」的字樣，令Jason相當驚喜又感動，接著3人與觀眾大合照。