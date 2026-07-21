車婉婉成大忙人囝囝詐型 否認入劇組令《中年好聲音5》停辦

車婉婉最近忙於拍攝《愛‧回家之三代同糖》，月底又迎來《中年好聲音4》總決賽，日前她更連走幾場，不但拍外景，又要到書展支持周國豐出新書，又要為《中年好聲音4》10強站台，之後晚上又趕到旺角出席《中年好聲音》100強聚會。她表示囝囝BBQ又要發燒，完了飯聚之後又要急急腳回家，翌日又要開早上7點半，坦言自己也很擔心也會病倒。

觀眾都疲勞 談到《中年好聲音5》要暫停，曾一度有傳是因為車婉婉要入劇組而暫停，她否認說：「唔係！哇！梗係唔係啦。（靈魂人物喎！）我唔係，我係一個輔助嘅角色嚟啫。」車婉婉亦覺得《中年好聲音4》之後，大家都要停一停。她說：「可以攤耐少少先搞《中5》，唔止製作疲勞，觀眾都睇到好疲勞，俾少少break佢去回一回氣。」她又指選了《中4》冠軍出來，是需要讓他出去工作，甚至也要讓4屆《中年好聲音》的參賽者做多些東西，讓觀眾認識多些。她坦言停一年也可以讓有更多夠35歲以上人士參與，同時給予時間參賽者練歌。

她坦言今次跟《中年好聲音》100強聚會，回想初時很辛苦，因為自己不懂做主持，當時從沒有接觸過綜藝節目主持，自己及《中1》的參賽者也有很多轉變，車婉婉直言不會因為《中5》停辦一年而感到失望，因為她堅信一定會有。對於未來復辦《中5》，會令她出現撞期問題，她強調劇組跟綜藝科一定會夾好期，正如劇組也知道月底要讓出檔期予《中年好聲音4》總決賽，只要綜藝需要她，劇組必定會放人。