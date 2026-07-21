陳柏宇紅館演唱會｜自評100分 為開騷住酒店激嬲細女 愛貓離世遺憾未能告別(有片)

陳柏宇完成紅館三場的《Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》，一家四口於後台合照。(林俊源攝)

陳柏宇(Jason)於紅館舉行一連三場的《Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》，昨晚(20日)圓滿落幕，43歲壽星仔Jason獲全場歌迷合唱生日歌慶生，愛女更送上親手製作的生日卡。Jason完騷後受訪，被問到生日願望時，他就希望身體健康，「唱歌好啲，啲女快高長大、學業進步、生生性性。」他表示因籌備演唱會搬往酒店住，令細女Audrey嬲嬲豬，「佢好小器，亦都好快唔嬲，永遠小器都因為我冇見佢一輪。」談到大女Abi送生日卡爭取養貓，細女say No，Jason笑言兩姊妹可能要等十年八年才有共識，不過作為父親，Jason笑言最終由他話事，又認真表示一家四口將於暑假外遊補數。談到家養的17歲貓貓Kru Kru，在昨日凌晨離世，Jason坦言有心理準備，遺憾未能見最後一面，幸好大女「喊到豬頭」後，情緒已平伏，有太太處理愛貓身後事。

談到演唱會最深刻的片段，Jason坦言，對歌迷的慶生準備感驚喜，看到山頂觀眾砌字「CKW I(心)U」的畫面尤其感動。至於數度眼濕濕哽咽，他沾沾成功忍住淚水，沒有影響唱歌表現，他解釋，「因為我做到自己好俾心機嘅練習，所以覺得感動，當然唱到某啲歌，見到某啲fans都會感動，因為真係跟咗廿年。」他自言對演唱會表現感滿意，尾場唱到一半更是愈唱愈開聲，故此encore唱足半小時，自評表現值100分。至於練得一雙麒麟臂，Jason自言健身操肌是生日習慣，為強身健體，無意向Tyson Yoshi學習，亦不想為除衫騷肌苦練，「其實四十幾歲嚟講，我都算係咁喇。」

爆Abi好有表演慾 談到一家四口齊齊上台，陳柏宇直言是公司獻計，「起初我好擔心控制唔到Audrey，驚佢喊又驚太夜，驚要佢地做一啲嘢，但佢地又唔想唔合作，我又唔想逼佢地。」至於大女Abi開金口合唱《永久保存》，Jason指全靠太太 Leanne(符曉薇)報料，原來Abi偷偷練習了一句，故Jason每唱到那句時，就遞咪讓Abi獻唱，「佢好有表演慾！」而Audrey亦很享受站台，令爸爸放下心頭大石。對於獲女兒送上親繪生日卡，Jason爆料，「佢地細個畫嗰啲畫好得意好可愛，我諗住將啲公仔變紋身，全部都有影低，(紋喺邊度？)未諗到，今日張生日卡keep住先，唔係佢best work，有啲仲靚，呢張生日卡應該係倉卒畫。」