IU耳疾惡化9月演唱會延期 向粉絲道歉：真的撐不下去

IU（李知恩）昨日（7月20日）宣布因耳部疾病惡化，暫停下半年演藝工作，延期新專輯發行及9月演唱會。「國民妹妹」坦言身體已無法負荷，並向粉絲致歉：「我真的撐不下去了」。
上周證實與李鐘碩結束4年戀情的IU，20日透過官方粉絲社群發表親筆信，說明因健康狀況持續惡化，不得不調整原訂下半年的工作安排。她表示，經過審慎考量後，決定新專輯及9月演唱會延期。
IU透露，自己長年受到「耳咽管開放症」（（Patulous Eustachian Tube）困擾，近期頻繁病發，即使持續接受治療並努力管理身體狀況，仍因天氣變化及高強度工作影響，導致耳部不適幾乎不分日放地反覆發作，令她演唱時受到明顯影響。
她表示，新專輯其實早已完成錄音，也拍攝好全新概念照片，並與多個新合作的單位製作，對這張作品充滿期待。然而醫生評估認為，演唱會需要長時間演唱與體力消耗，或會令病情加劇，因此建議暫緩所有大型演出。
遺憾無法如期與UAENA相聚
對於計劃有變，IU坦言心中滿是歉意，尤其無法如期與UAENA相5Related Articlesaddexpandmore-dots聚，更讓她感到遺憾。她表示，耳咽管開放症雖不致影響日常生活，也不會造成劇烈疼痛，但對歌手而言卻會直接影響演唱品質，因此希望先專心休養，待身體恢復後，再以更好的狀態與粉絲見面，並向外界表示：「對不起，但我真的撐不下去了。」
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