IU耳疾惡化9月演唱會延期 向粉絲道歉：真的撐不下去

IU（李知恩）昨日（7月20日）宣布因耳部疾病惡化，暫停下半年演藝工作，延期新專輯發行及9月演唱會。「國民妹妹」坦言身體已無法負荷，並向粉絲致歉：「我真的撐不下去了」。

上周證實與李鐘碩結束4年戀情的IU，20日透過官方粉絲社群發表親筆信，說明因健康狀況持續惡化，不得不調整原訂下半年的工作安排。她表示，經過審慎考量後，決定新專輯及9月演唱會延期。

IU透露，自己長年受到「耳咽管開放症」（（Patulous Eustachian Tube）困擾，近期頻繁病發，即使持續接受治療並努力管理身體狀況，仍因天氣變化及高強度工作影響，導致耳部不適幾乎不分日放地反覆發作，令她演唱時受到明顯影響。