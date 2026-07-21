古淖文率多位歌手勁歌熱舞 組合N5控球技術有驚喜

四年一度的世界盃圓滿結束，由西班牙奪冠。在決賽前夕，古淖文、馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、穎喬，以及人氣組合Honey Punch、IdG Sundae、N5輪流登場到黃埔天地美食坊輪流演出，與市民大眾一同為晉級決賽的兩支頂級勁旅打氣活動現場亦設有花式足球表演。
一眾歌手於現場大玩遊戲，更分享睇波心得，以歌聲與活力為決賽隊伍注入最強應援。是次派對由古淖文率先打頭陣，帶來《On the Rocks》將氣氛炒熱，他更表示無論足球盛事賽果如何，最重要是享受，一齊歡呼《Oh Yeah！》，現場粉絲更跟著大合唱，歌聲響徹整個美食坊。其後馮熙燮與柯雨霏分別演唱出道後的派台作品《聆聽自己的聲音》及《直覺型美學》。
組合N5 4位成員更於現場進行控球挑戰，她們的控球技術出乎意料地出色，引得現場粉絲陣陣驚呼，之後她們演唱出道作品《episode#00: Unkn0wn》。胡子貝亦分享自盛事開始以來，便支持西班牙及阿根廷，每場都會觀看賽事，之後亦現場演唱出道後首支派台歌《情完節》，而穎喬亦為觀眾帶來《我的心稍微大於一整座宇宙》。
女團Honey Punch 現場演唱歌曲《蝶式》，以及由她們的監製、資深音樂人伍樂城重新編排的《Cantopop Medley》盡展青春活力，感染現場一眾粉絲一齊又唱又跳。而IdG Sundae 亦演唱她們的出道作《新新地》及最新作品《YES？NO！好唔好？話俾我知道》，將現場熱度逐步推高。最後一個環節Honey Punch 和IdG Sundae 兩隊女團進行障礙盤球對決，場面緊張刺激，現場觀眾更不停吶喊助威，經過多位成員的左扭右帶，最終IdG Sundae 更勝一籌，完美展現體育精神。