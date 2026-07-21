古淖文率多位歌手勁歌熱舞 組合N5控球技術有驚喜

四年一度的世界盃圓滿結束，由西班牙奪冠。在決賽前夕，古淖文、馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、穎喬，以及人氣組合Honey Punch、IdG Sundae、N5輪流登場到黃埔天地美食坊輪流演出，與市民大眾一同為晉級決賽的兩支頂級勁旅打氣活動現場亦設有花式足球表演。

一眾歌手於現場大玩遊戲，更分享睇波心得，以歌聲與活力為決賽隊伍注入最強應援。是次派對由古淖文率先打頭陣，帶來《On the Rocks》將氣氛炒熱，他更表示無論足球盛事賽果如何，最重要是享受，一齊歡呼《Oh Yeah！》，現場粉絲更跟著大合唱，歌聲響徹整個美食坊。其後馮熙燮與柯雨霏分別演唱出道後的派台作品《聆聽自己的聲音》及《直覺型美學》。