呂頌賢嘆演活令狐冲被定型難再有突破 曾接反派角色遭網民怪責

黎耀祥與麥長青主持的旅遊節目《江湖見》，昨晚（20日）一集，兩人暢遊大同的恆山懸空寺、大同古城、雲岡石窟，並品嚐地道美食「百花燒賣」、「鳳趴窩」、「北魏酪漿」及「北魏羊羹」等。於恆山懸空寺一站，兩位主持邀得「永遠的令狐冲」呂頌賢做嘉賓，一齊以茶代酒笑傲江湖，暢談昔日拍金庸劇的難忘事。

難忘拍文戲被兜巴星 麥包提到令狐冲是華山派大師兄，又是恆山派掌門，黎耀祥即稱早前暢遊華山時應找呂頌賢同行，呂頌賢即「令狐冲上身」，並說：「好彩冇叫咋！我係華山棄徒，俾人趕咗出嚟，恆山就唔同，我係掌門人，成個大同我話事。」盡顯令狐冲調皮本色。之後三人去到大同古城的茶舍話當年。呂頌賢自爆其實茹素多年、甚少飲酒，故要飾演最好杯中物的令狐冲後患無窮：「害得我好慘！你知內地有好多酒民，個個見到我都話：『你仲唔飲酒』！」又大搞爛Gag：「個個都拎住個壼嚟『拎壼沖』。」談到令狐冲成為經典，呂頌賢謙稱全靠出色的劇本與人設：「我本身都係金庸迷，（當時接到角色）嗰個興奮係終於到我喇。」