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娛樂
出版：2026-Jul-21 15:08
更新：2026-Jul-21 15:08

湯告魯斯入戲院撐《奧德賽》 晒球技為秋天新片《挖掘者》先行造勢

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湯告魯斯買飛入戲院撐《奧德賽》。

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奧斯卡金像導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）最新力作《奧德賽》（The Odyssey）全球矚目，全片採用IMAX技術拍攝，將荷馬筆下不朽動作史詩經典神話搬上大銀幕。

由麥迪文（Matt Damon）、湯姆賀倫（Tom Holland）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等紅星合演的《奧德賽》大收旺場，連荷李活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）亦買飛入場撐基斯杜化路蘭，日前在社交網分享自己手持《奧德賽》IMAX門票的照片，大讚該片台前幕後令他度過了難忘的一晚，並表示：「我急不及待想再看多一次！」另外，湯告魯斯已開始為其秋天上映的新片《挖掘者》（Digger）造勢。

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Tom Cruise The Odyssey

荷李活巨星湯告魯斯大讚《奧德賽》的台前幕後也十分出色。

日前，湯告魯斯驚喜現身FIFA世界盃閉幕典禮，藉全球逾10億觀眾注目的體育盛事，宣傳自己的矚目新片《挖掘者》。大會現場播放了特別短片，湯告魯斯以片中造型大展球技，並以凌厲眼神說出震撼金句：「我不只為勝利而戰，而要全面主導比賽。」（I don't play just to win, I play to dominate）。

湯告魯斯夥《飛鳥俠》（Birdman）、《復仇勇者》（The Revenant）金像導演艾力謝路依拿力圖（Alejandro Gonzalez Inarritu）首度合作，兩人㩦手打造的原創電影《挖掘者》安排10月1日在香港上映。湯告魯斯飾演世界上最具影響力的人物，因一手策劃計劃失控，而釋放出毀滅性災難。他必須在一切崩塌之前，用盡所有手段向世界證明，自己不是罪魁禍首，而是唯一救世主！這場瘋狂任務，既是一場與時間競賽的生死時速，更是人性與野心終極拷問，是個關於權力、狂妄與救贖的故事。

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