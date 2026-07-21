林映暉三度主持《自然系女子旅行》再晒本錢 孖黃瀅仴比堅尼少女秒變洗衣怨婦

林映暉（暉哥）第三度為TVB Plus（82台）王牌旅遊節目《自然系女子旅行》擔任主持，她聯同梁超怡（Joey）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena）三位新人遊歷濟州、花蓮、台東溫泉，介紹當地的好去處。

今晚（21日）一集《自然系女子旅行》，暉哥跟黃瀅仴移師台東活動，首站來到海廢創生基地，這裏利用海洋廢物製成不同文創商品或藝術品，實行廢物利用。門口近5米高、名為「鯨迦永」的裝置藝術鯨魚造像，就是用廢置的漁網砌成。Verena表示收回來的網要先經多重工序處理，她說︰「要先清洗、切斷同浸泡過先可以用。製作時要戴手套，防上𠝹傷手。」製作過程中可以看到二位主持不同性格，Verena全神專注，相反暉哥發揮主持本色不停說話搞氣氛。