Stanley演宋芸樺初戀揭塵封真相 《告別的年代》入圍多倫多影展

馬來西亞備受國際矚目的導演楊毅恆，最新電影《告別的年代》今日（21日）正式入圍第51屆多倫多國際影展（TIFF）的「特別放映」（Special Presentations）單元。這部改編自馬來西亞華文文學大師黎紫書同名獲獎鉅作的電影，成功在國際影壇引發高度關注，亦標誌著MIRROR成員Stanley（邱士縉）的演員之路，正式進軍國際影展。 苦練馬來西亞語言 電影《告別的年代》故事以「書中書」的獨特結構，編織出一個關於命運流轉，以及記憶拼圖的浪漫愛情故事。本片主演有宋芸樺、Stanley與劉子銓等。三人在拍攝前，特地飛往馬來西亞，展開密集的語言與文化特訓。

Stanley：期待見國際觀眾 Stanley挑戰極具層次的浪漫對手戲。得知入選多倫多影展後，他興奮說：「能夠參與一部這麼浪漫又充滿詩意的電影已經非常榮幸，意想不到的是這個美麗的作品能去到多倫多國際影展。非常感謝楊毅恆導演帶領我們團隊完成這趟旅程，讓更多人看到大家的努力，希望電影能夠勾起觀眾關於『告別』的回憶，期待很快與國際的觀眾見面！」 宋芸樺：深刻而珍貴的旅程 宋芸樺同樣表示：「《告別的年代》是在我剛到美國、人生最孤單的時候遇見的作品。是杜麗安（片中角色）讓我學會將脆弱化成勇氣，也帶著我走進馬來西亞另一個年代的人生。拍攝這部電影的過程充滿挑戰，卻也是一段深刻而珍貴的旅程。能站上多倫多影展，讓世界看見這個關於愛、失去與告別的淒美故事，真的非常感動！」

導演楊毅恆夢想實現 楊毅恆收到入圍消息後深感鼓舞：「多倫多國際影展一直是我的夢想。能夠帶著如此貼近我生命經驗的《告別的年代》在此世界首映，對我而言是一份巨大的榮耀。這份榮耀屬於整個《告別的年代》大家庭，沒有演員、劇組與所有夥伴的付出，就不會有這部電影。」他也特別感謝小說原著黎紫書，楊毅恆表示：「是黎紫書老師啟發我拍攝這部作品，《告別的年代》承載著我對怡保、家族記憶與成長歲月的情感。我非常期待來自世界各地的觀眾透過這部電影，看見我心中的怡保。」