LiSA今次來港接受了《am730》訪問，她自言沒想過自己會唱足15年，並表示：「當初23歲出道時，覺得已經達成小時候做歌手的夢想。」已踏上日本武道館殿堂，其新目標是希望可以見到世界各地等待她的歌迷，以音樂互相連繫。LiSA又感恩遇上國民級動畫《鬼滅之刃》，成為歌手生涯的轉捩點，突然吸納了不同層面的fans，由小朋友到公公婆婆的歌迷都識唱《紅蓮華》，感受到自己作品獲得很多人愛戴。

難忘飲早茶洗碗體驗

LiSA自言第一次來港已愛上這個地方，十分欣賞香港新舊夾雜的特色，尤其充滿霓虹燈的街景，若有機會也想在香港拍MV，問到心目中的取景地，她笑言：「我都不知道現實有沒有這種地方，感覺總是會有壞人出沒的危險之地，在日本電影中亦曾見過。」她反問記者有否建議，當表示可以入重慶大廈感受一下，LiSA即搞笑問：「真的會有壞人嗎？」當了解後，便叫記者帶她去參觀。談到香港最令她深刻的地方，LiSA憶起曾以私人性質來港旅行，在蓮香樓飲早茶的情景，見到每張枱都放有一碗水，大家竟都用來洗碗及茶杯，自己亦有樣學樣，令她相當深刻。