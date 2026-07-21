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娛樂
出版：2026-Jul-21 21:30
更新：2026-Jul-21 21:30

馬浚偉積極拓展大健康版圖 走訪雲浮商討合作計劃

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3b.馬浚偉參觀考察羅定素龍機場

馬浚偉最近走訪雲浮，商討合作計劃。

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馬浚偉以私人理由辭任新城廣播行政總裁後，今年5月立即成為衍生集團（6893）的副主席兼聯席行政總裁。馬浚偉繼早前率領香港、內地管理層赴雲浮生產基地考察，近日更親自走訪雲浮多個地方政府部門及企業商討合作計劃，深入了解康養旅遊及大健康產業的新方向，他透露，涵蓋藥食同源農業、文旅及健康產品研發，期望今年內確立方向，並於明年推出新產品。

1.馬浚偉接受「雲浮市僑聯第五屆委員會榮譽主席」名銜

馬浚偉接受「雲浮市僑聯第五屆委員會榮譽主席」名銜。

在雲浮市僑聯安排下，馬浚偉與集團主席兼聯席行政總裁關麗雯，走訪羅定市、新興縣等地，參觀養老服務中心、職業學校、旅遊度假區及醫療設施，全面了解當地在養老服務、文化旅遊、生態農業及健康產業的優勢。他指出，衍生集團已在雲浮投資逾3億元人民幣建設健康醫藥產業園，園區更獲評為國家3A級旅遊景區，成為當地具代表性的健康醫藥基地。

馬浚偉強調，集團積極配合國家《國民健康「十五五」規劃》，以「藥食同源」及中醫「治未病」理念為核心，推動預防勝於治療的健康模式。他直言：「現在不是醫病為目標，而是防止患病為目標，這就是中醫『治未病』的理念。」

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4.馬浚偉(左2)與關麗雯(左3)到訪新興縣人民醫院舊院區，深入瞭解舊院區改建養老服務設施計畫

馬浚偉與關麗雯(左三)到訪新興縣人民醫院舊院區，深入了解舊院區改建養老服務設施計劃。

除了文旅合作，馬浚偉亦積極推動藥食同源產業。他透露，集團於雲浮擁有約1,100畝山地及種植基地，栽種玉米、番茄、枇杷及化橘紅等農作物，具備發展健康產品的潛力。集團正與羅定、新興、鬱南等地單位研究合作方向，期望今年內確立計劃，並於明年推出新產品。

展望未來，馬浚偉表示，衍生集團將持續加強與雲浮市政府、廣東省及大灣區各單位的合作，圍繞「藥食同源」理念，推動健康產品、康養文旅、養生餐飲及運動等多元發展。他強調：「健康不只是保健產品，而是身、心、靈的健康。我們希望透過文旅、飲食、保健品及運動等元素結合，推動更多人建立健康生活方式。」

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3a.馬浚偉參觀考察羅定素龍機場 2.馬浚偉到訪新興縣天堂派出所 5.馬浚偉(左5)與關麗雯(左6)參觀及小鎮旅遊度假區

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