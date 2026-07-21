馬浚偉積極拓展大健康版圖 走訪雲浮商討合作計劃

馬浚偉以私人理由辭任新城廣播行政總裁後，今年5月立即成為衍生集團（6893）的副主席兼聯席行政總裁。馬浚偉繼早前率領香港、內地管理層赴雲浮生產基地考察，近日更親自走訪雲浮多個地方政府部門及企業商討合作計劃，深入了解康養旅遊及大健康產業的新方向，他透露，涵蓋藥食同源農業、文旅及健康產品研發，期望今年內確立方向，並於明年推出新產品。

在雲浮市僑聯安排下，馬浚偉與集團主席兼聯席行政總裁關麗雯，走訪羅定市、新興縣等地，參觀養老服務中心、職業學校、旅遊度假區及醫療設施，全面了解當地在養老服務、文化旅遊、生態農業及健康產業的優勢。他指出，衍生集團已在雲浮投資逾3億元人民幣建設健康醫藥產業園，園區更獲評為國家3A級旅遊景區，成為當地具代表性的健康醫藥基地。

馬浚偉強調，集團積極配合國家《國民健康「十五五」規劃》，以「藥食同源」及中醫「治未病」理念為核心，推動預防勝於治療的健康模式。他直言：「現在不是醫病為目標，而是防止患病為目標，這就是中醫『治未病』的理念。」