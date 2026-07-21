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娛樂
出版：2026-Jul-21 19:17
更新：2026-Jul-21 19:17

VAL C與Carina拍《復仇的人》從中向劉青雲偷師 Ada跟Macy開節目鬥唱功

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VIVA今日到銅鑼灣出席耳機活動，她們表示品牌推出的四色耳機剛好也是她們各自喜愛及愛襯衫的顔色。Macy表示很著重降噪功能，此時三女笑她是團中最噪的一個，所以要她每人送一個。談到Carina Val C正拍攝劉青雲主演的新戲《復仇的人》，她們表示感覺很新鮮，因為二人都是首次拍戲，所以有做定一些準備，而且拍攝初期非常緊張，現在拍了一星期，開始習慣拍戲模式。

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VIVA出席品牌活動，大讚品牌的耳機夠型格。(娛樂組攝)

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Carina坦言很有挑戰性，期待大家入場見到她們另一面。談到Macy是團中最有拍戲經驗的一個，有沒有關心一下隊友，她說：「我有問佢哋有咩感受，知道佢哋同前輩合作，好想去探班，同埋睇佢哋做戲係點，啲前輩同佢哋交流嘅火花。」問到她們有沒有和劉青雲的對手戲，Val C想了一回答道：「睇佢同導演對戲係點，呢個位係學得最多，佢會問好多問題，原來作為一個演員要明白每一句對白意思，再點傳遞。佢又會問呢句可唔可以咁講，為個角色去諗，演員有呢個諗法係好重要，望住佢做嘢都學到好多嘢。」Val C指青雲好nice，但自己只敢打招呼不敢找他傾偈。

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AdaMacy來緊將會有一個新的節目，與唱歌有關，Ada表示過去很少會有一些節目是跟自己團員比拼擦出火花，現在仍討論播出的形式，盼觀眾可以留意到她們的歌聲，同時又可以留意到她們的唱法。Macy指節目是希望大家知道VIVA是有兩個vocal，不止是一個，希望大家可以發現到VIVA原來是有不同的音色。

CarinaAdaMacy的唱歌模式、演繹都不同，Val C指無論她們是唱同一首歌也好，也是各有不同特色。問到今次節目是不是為日後出solo作準備，Ada表示當然想有自己的作品，會視這個節目是訓練之一，屆時也會讓觀眾投票，團隊會收集大家意見，為日後出團歌、solo作出不同計劃。

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