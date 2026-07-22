余文樂離婚後傳登《披荊斬棘2026》　亮相內地綜藝

余文樂7月20日宣布與台灣「皮帶大王千金」王棠云離婚，並強調與前妻永遠都會是家人。如今中國網民盛傳，他即將時隔多年重返綜藝節目，登上《披荊斬棘2026》。

余文樂2005年在《頭文字D》中與周杰倫、陳冠希、杜汶澤一同演出令人留下深刻印象，接著陸續出演多部電影，包含《一念無明》、《志明與春嬌》及《悟空傳》《狂獸》等，更曾在2016年憑藉《一念無明》獲第53屆金馬獎提名。

隨著余文樂在2017年宣布與王棠云結婚後，他慢慢減少電影演出，將生活重心放在家庭上，陪伴兩個孩子成長。他2023年更在受訪時坦言，自己其實從婚前就深受恐慌症所苦，首次發作是在飛往法國的長途班機上，起飛時突然覺得呼吸困難，甚至曾在活動場合發作，一度用藥物也難以控制，讓他變得越來越不喜歡工作，因此退出螢光幕很長一段時間，直到疫情後休息了一段時間後，病況才逐漸穩定。