ZPOT預告團綜會再派洋蔥 Alvin同Marcus親揭DSE成續

ZPOT今日到銅鑼出席品牌活動，現場吸引大批fans到場守候。七子大讚品牌的耳機很有型，降噪一流。談到Alvin黎子琛同林焯彥Marcus皆是今屆DSE考生，問到他們的成績如何，Alvin表示成績理想，有些科目更考得不錯，自己希望可以報到心儀的大學學科，希望未來可以學業事業可兼顧。

Marcus坦言自己的成績不是太好，但自己的興趣始終都是舞台表演，可以跟ZPOT一齊表演已很開心，自己也跟家人商議過，會100%用心發展娛樂事業。Gordon張肇維安慰指現在社會有很多不同出路，大家互相支持。周德誠Cow就透露即將重返校園攻讀碩士，他笑謂如果順利畢業將會是全組學歷最高的一個。