熱門搜尋:
禁煙 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jul-21 19:48
更新：2026-Jul-21 19:48

ZPOT預告團綜會再派洋蔥 Alvin同Marcus親揭DSE成續

分享：
MWW 6655

ZPOT到銅鑼出席品牌活動，現場吸引大批fans到場守候。

adblk4

ZPOT今日到銅鑼出席品牌活動，現場吸引大批fans到場守候。七子大讚品牌的耳機很有型，降噪一流。談到Alvin黎子琛同林焯彥Marcus皆是今屆DSE考生，問到他們的成績如何，Alvin表示成績理想，有些科目更考得不錯，自己希望可以報到心儀的大學學科，希望未來可以學業事業可兼顧。

MWW 6535

Alvin(中)透露自己DSE成績不錯。(娛樂組攝)

Marcus坦言自己的成績不是太好，但自己的興趣始終都是舞台表演，可以跟ZPOT一齊表演已很開心，自己也跟家人商議過，會100%用心發展娛樂事業。Gordon張肇維安慰指現在社會有很多不同出路，大家互相支持。周德誠Cow就透露即將重返校園攻讀碩士，他笑謂如果順利畢業將會是全組學歷最高的一個。

MWW 6533

Marcus(左一)表示自己的DSE成績不太好，會專注幕前。(娛樂組攝)

Dave變團中大喊包

談到《ZPOT新丁企劃》踏入最後一周，他們呼籲大家一定要看，同時也希望可以再拍，更笑言第二輯可以叫《ZPOT老員工企劃》。對於他們其中一集講出糧，Gordon爆料稱黃日禧Dave在準備時已變了大喊包，Dave笑謂當日突然眼淺，並稱下一季不會哭。問到這星期的集數會否再有人變喊包，陳廷羲Ian Hannz預告將會一大段很感人的環節，Alvin再問Dave會否再哭，他笑稱上一次喊是為了效果。問到他們會否再拍其他節目，或分批入劇組，ZPOT表示有去面試，揚言集體騷肌肉也可，Ian Hannz直言只要有機會便甚麼都嘗試，摸索一下哪一樣適合自己。

adblk5
MWW 6731 MWW 6677 MWW 6706 MWW 6667 MWW 6695 MWW 6703

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務