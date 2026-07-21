謝賢離世｜郭鋒憶《千王之王》合作點滴 夏雨讚四哥影視界ICON： 靚足一世

夏雨、郭鋒和吳沅儀3位資深演員今日(21日)出席ViutTV劇集《日落下的彩虹》宣傳活動，談到謝賢離世，夏雨、郭鋒和吳沅儀都大感可惜，郭鋒曾在TVB劇集《千王之王》與四哥合作，他自言當年初入行，在劇中演跟四哥對立的反派角色，有幸與四哥這位前輩合作，「我嗰時仲係好小角色，飾演反派洪豹，同佢對立。」問到可有被四哥的氣場震懾，他大讚前輩為人友善，「佢好care free人，冇乜壓力！佢份人好開放、好新潮、好隨和，平時嘻嘻哈哈咁，完全唔會整蠱或者逼人，大最多只係講吓笑，同佢合作好舒服。」

大讚隨和冇架子 夏雨曾跟四哥合拍兩套劇，笑指若四哥仍在，必會親切地呼對方為前輩。他續指：「四哥喺我印象中，真係由細到大都靚足一世，我從來未見過佢有任何『哩啡』一日，佢永遠都親晒衫先出街，簡直係電影界同電視界嘅Icon！你問邊個最型？肯定係四哥，無人能同佢爭。」他大讚四哥為人隨和，「我入行時，佢已大紅大紫，嘻嘻哈哈，完全冇架子。佢個人好大癲大肺、冇乜心計，係好值得我哋懷念。」