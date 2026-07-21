熱門搜尋:
禁煙 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jul-21 20:47
更新：2026-Jul-21 20:47

謝賢離世｜郭鋒憶《千王之王》合作點滴 吳浣儀佩服四哥專業態度 夏雨：佢係影視界ICON(有片)

分享：

夏雨、郭鋒和吳浣儀3位資深演員今日(21日)出席ViutTV劇集《日落下的彩虹》宣傳活動，談到謝賢離世，夏雨、郭鋒和吳沅儀都大感可惜，郭鋒曾在TVB劇集《千王之王》與四哥合作，他自言當年初入行，在劇中演跟四哥對立的反派角色，有幸與四哥這位前輩合作，「我嗰時仲係好小角色，飾演反派洪豹，同佢對立。」問到可有被四哥的氣場震懾，他大讚前輩為人友善，「佢好care free人，冇乜壓力！佢份人好開放、好新潮、好隨和，平時嘻嘻哈哈咁，完全唔會整蠱或者逼人，大最多只係講吓笑，同佢合作好舒服。」

adblk4
WhatsApp Image 2026 07 21 at 17.14.23 6I9A2243

大讚隨和冇架子

夏雨曾跟四哥合拍兩套劇，笑指若四哥仍在，必會親切地呼對方為前輩。他續指：「四哥喺我印象中，真係由細到大都靚足一世，我從來未見過佢有任何『哩啡』一日，佢永遠都親晒衫先出街，簡直係電影界同電視界嘅Icon！你問邊個最型？肯定係四哥，無人能同佢爭。」他大讚四哥為人隨和，「我入行時，佢已大紅大紫，嘻嘻哈哈，完全冇架子。佢個人好大癲大肺、冇乜心計，係好值得我哋懷念。」

WhatsApp Image 2026 07 21 at 17.14.24 6I9A2207

吳浣儀佩服專業態度

吳浣儀雖未曾跟謝賢合作，但自言看四哥的劇集長大，更被對方的高大靚仔外形吸引，入行後從幕後工作人員得知，四哥態度專業，「聽過一個同組嘅工作人員講，四哥真係極度專業！佢每一場戲要著咩衫，唔單止寫低，仲會將套衫嘅樣子畫埋出來！由衣服到鞋襪配襯，佢都紀錄得清清楚楚。試問有幾多演員可以做到咁專業？真係好難得，好值得我哋後輩學習。」

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務