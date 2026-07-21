熱門搜尋:
禁煙 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jul-21 21:11
更新：2026-Jul-21 21:11

香港區環球小姐15強驚見今屆港姐話題佳麗 韓其格陳雨薇轉戰國際賽

分享：
MWW 7006

香港區環球小姐15強首見傳媒。(娛樂組攝)

adblk4

香港區「環球小姐」（Miss Universe2026選美大賽於早前順利進行首輪面試，當日吸引過百位佳麗參加，經過星級評判2025年香港環球小姐冠軍李詩逸小姐，2024年香港環球小姐冠軍姚祖恩小姐及選美統籌官菲比小姐的評審選出，並成功挑選出最優秀的15強佳麗。入圍佳麗們背景多元，而且不僅外表出眾，當中亦不乏高學歷及知性女生，15強佳麗於今日正式誕生，入圍名單悉數公開。

15位佳麗逐個睇︰

MWW 6780 MWW 6786 MWW 6800 MWW 6806 MWW 6813 MWW 6825 MWW 6845 MWW 6855 MWW 6861 MWW 6876 MWW 6894 MWW 6910 MWW 6919 MWW 6929 MWW 6942

由港姐轉戰環姐

入圍的15位佳麗當中驚見有出席今屆港姐面試的韓其格(Aurora)及陳雨薇(Roxanna)，此外，亦有2023年退選佳麗周婷(Jen)以及2017年《香港小姐競選》成功打入10強的梁雯蔚。 問到AuroraRoxanna是否報港姐時，已經報埋環球小姐，二人未有正面回答，Roxanna坦言跟Aurora都是從澳洲回來，透過參加選美比賽而認識。

Aurora指兩邊選美都不同，港姐是很代表本地的女性選美，但環球小姐則是代表香港走向國際讓大家認識香港的女性。她稱參加港姐是一個很好的經驗，令她知道有哪一方面需要改善。她亦替入圍港姐的佳麗很高興，認為她們都很美，很代表到香港。Roxanna就指無論是哪一個平台也好，都是想展示女性靚及獨特之處，讓大家明白自信便是美的概念。

adblk5
MWW 6988 MWW 7000 MWW 7016

陳雨薇多謝大家支持

對於外間有傳有些佳麗有感港姐的合約條件太苛刻，所以放棄入圍機會，二人表示不太清楚。談到Roxanna在港姐面試時，因為口齒伶俐引起網民關注，成為討論對象，她表示有看到，「都好愕然咁多人支持我，好感恩！好多謝大家對我嘅關注，我會好好努力同加油！」問到二人未來會否留港發展，Roxanna表示要視乎機會，無論在哪一個地方，只要有機會都會盡做。

MWW 6976 MWW 6972 MWW 6958

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務