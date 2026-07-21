香港區環球小姐15強驚見今屆港姐話題佳麗 韓其格陳雨薇轉戰國際賽

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2026選美大賽於早前順利進行首輪面試，當日吸引過百位佳麗參加，經過星級評判2025年香港環球小姐冠軍李詩逸小姐，2024年香港環球小姐冠軍姚祖恩小姐及選美統籌官菲比小姐的評審選出，並成功挑選出最優秀的15強佳麗。入圍佳麗們背景多元，而且不僅外表出眾，當中亦不乏高學歷及知性女生，15強佳麗於今日正式誕生，入圍名單悉數公開。

由港姐轉戰環姐

入圍的15位佳麗當中驚見有出席今屆港姐面試的韓其格(Aurora)及陳雨薇(Roxanna)，此外，亦有2023年退選佳麗周婷(Jen)以及2017年《香港小姐競選》成功打入10強的梁雯蔚。 問到Aurora與Roxanna是否報港姐時，已經報埋環球小姐，二人未有正面回答，Roxanna坦言跟Aurora都是從澳洲回來，透過參加選美比賽而認識。

Aurora指兩邊選美都不同，港姐是很代表本地的女性選美，但環球小姐則是代表香港走向國際讓大家認識香港的女性。她稱參加港姐是一個很好的經驗，令她知道有哪一方面需要改善。她亦替入圍港姐的佳麗很高興，認為她們都很美，很代表到香港。Roxanna就指無論是哪一個平台也好，都是想展示女性靚及獨特之處，讓大家明白自信便是美的概念。