謝賢離世｜難忘四哥大明星理論 王晶︰沒有千王之王就沒有王晶

資深藝人「四哥」謝賢離世，為悼念這位一代影視紅星，TVB Plus將於8月3日至18日星期一至六（除賽馬日外）晚上10時30分，重播經典劇集《千王之王》，每晚將播出兩集。該劇於1980年9月15日首播時大受歡迎，由謝賢、汪明荃、楊群、任達華、曾慶瑜、郭峰和雪梨等合演，是四哥主演的無綫最受歡迎的經典劇集之一。此片由王天林擔任監製，其子王晶任編審。

王晶在小紅書上載影片，身穿黑色上衣的他回顧跟四哥的交情，他形容四哥是香港有史以來最瀟灑的男明星。他提到四哥是他第一部電影作品男主角，對方影響了他在電影、電視生涯很大的人。他透露自己22歲時跟四哥認識，「「他找我替他寫一個電影劇本，我就跟著他滿街走去喝咖啡，坐他的奔馳跑車，就領略到他的那種大明星的感覺。」他提到四哥跟他分享自己對做大明星的看法，「他教我『一天做大明星，你以後都要做，如果有一天，你覺得自己已經不能夠做大明星出來見人，你就不要出來了』。」

王晶提到當時四哥找他寫的劇本還未完成時，已經被TVB招纜入劇組，拍攝王天林的《蕭十一郎》，其後更陸續合作了《情迷》、《上海灘續集》等經典劇集。他指謝賢對他、父親以及杜琪峯等人都產生了極大的影響，特別是《千王之王》這部作品。王晶直言：「如果沒有《千王之王》就沒有王晶，沒有王晶的《千王鬥千霸》。所以四哥是在這輩子，我是永遠不會忘記。」

王晶表示跟謝霆鋒、謝婷婷以及拉姑都感情很好，自己收到四哥離世消息時，自己雖然很難過，但沒有哭，因為四哥一生很瀟灑，很會提攜後輩以及把開心帶給大家。他續說︰「我相信他在另外一個地方，還是那麼瀟灑，還是那麼開心，還是那麼把歡樂帶給大家。謝謝四哥，我們一定會記得你的。」