2023年退選港姐周婷再選環球小姐 搖身一變做網紅

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2026選美大賽於早前順利進行首輪面試，當日吸引過百位佳麗參加，經過星級評判2025年香港環球小姐冠軍李詩逸小姐，2024年香港環球小姐冠軍姚祖恩小姐及選美統籌官菲比小姐的評審選出，並成功挑選出最優秀的15強佳麗。入圍佳麗們背景多元，而且不僅外表出眾，當中亦不乏高學歷及知性女生，15強佳麗於今日正式誕生，入圍名單悉數公開。
時機不對退選
1號周婷是2023年香港小姐18強佳麗之一，當年她對外聲稱因為家事需要退選，其後她在IG出PO表示已重返工作崗位。儘管周婷的廣東話完全不濟，由於她生得非常標緻，身材不俗，所以很快成為大熱門。事隔3年，周婷再次現身選美舞台，廣東話比當年進步不少。她接受訪問說︰「23年我參加香港小姐，但timing唔好，所以我就退出。依家timing很好，我好開心同興奮參加今次比賽。」
她解釋當時的工作，加上一些外在原因，行程安排都不太方便，只好退選。她說︰「23年之後我去咗美國讀master，最近先返嚟香港。」她坦言香港小姐及環球小姐想帶出的訊息是一樣，都是宣揚內在美，而環球小姐是代表香港面向國際，舞台比較大。
退選變網紅
周婷當年的社交平台並不是太多人留意，只有數千followers，退選之後，她努力經營IG、小紅書，前者有19萬 followers，小紅書就在短短3年由百幾人跳升至5萬幾人關注。她的影片全都是以英語拍攝，閒閒地都有幾千人讚好，甚至有些影片都有幾萬人讚好。
選過亞姐
周婷參加香港小姐時，報稱職業是投票分析師，畢業於美國南加州大學。她於2015年以16歲之齡參加第27屆亞洲小姐競選，並成功打入港澳賽區12強。亞視原定在其免費電視牌照屆滿當晚舉辦2015年亞洲小姐總決賽，惟當年亞視資金不足，最後未能成事。當時周婷報稱來自大陸，是一名高中生， 從小在國際學校讀書，所以說得一口流利的英文。周婷過去曾參演過幕前演出，其中一部作品是與余文樂、楊冪合作的《微時代之戀》。