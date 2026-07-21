2023年退選港姐周婷再選環球小姐 搖身一變做網紅

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2026選美大賽於早前順利進行首輪面試，當日吸引過百位佳麗參加，經過星級評判2025年香港環球小姐冠軍李詩逸小姐，2024年香港環球小姐冠軍姚祖恩小姐及選美統籌官菲比小姐的評審選出，並成功挑選出最優秀的15強佳麗。入圍佳麗們背景多元，而且不僅外表出眾，當中亦不乏高學歷及知性女生，15強佳麗於今日正式誕生，入圍名單悉數公開。

時機不對退選

1號周婷是2023年香港小姐18強佳麗之一，當年她對外聲稱因為家事需要退選，其後她在IG出PO表示已重返工作崗位。儘管周婷的廣東話完全不濟，由於她生得非常標緻，身材不俗，所以很快成為大熱門。事隔3年，周婷再次現身選美舞台，廣東話比當年進步不少。她接受訪問說︰「23年我參加香港小姐，但timing唔好，所以我就退出。依家timing很好，我好開心同興奮參加今次比賽。」

她解釋當時的工作，加上一些外在原因，行程安排都不太方便，只好退選。她說︰「23年之後我去咗美國讀master，最近先返嚟香港。」她坦言香港小姐及環球小姐想帶出的訊息是一樣，都是宣揚內在美，而環球小姐是代表香港面向國際，舞台比較大。