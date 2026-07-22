孖胡鴻鈞廣州首度合體開騷 吳若希呻仔女無嚟捧場感覺似失戀

胡鴻鈞（Hubert）與吳若希（Jinny）相識十多年，日前終於在廣州迎來首個真正屬於兩人合體的《Double Shot》雙響巡迴音樂會！兩人雖然默契十足，但開騷前卻遇上時間考驗。皆因Jinny近期正忙於拍攝處境劇，開騷前夕更要拍到深夜才收工，隨即連夜趕往廣州，直到晚上11點才展開馬拉松式綵排，體力備受考驗。



對於期待已久的合體舞台，Hubert坦言既緊張又期待：「識咗10幾年終於有屬於我們兩個的合體演唱會，的確是很興奮！我哋兩個嘅友誼同默契，基本上在台上唔需要預先排練講啲乜，講野環節就已經可以滔滔不絕。」他更透露今次特別挑選了幾首從未合唱過的歌曲，希望能帶給歌迷驚喜。

談到Jinny因拍劇又要兼顧演唱會十分辛苦，Hubert笑言今次成功「反客為主」掌控話事權：「今次反而係我主導講嘢！趁佢呢段時間因為要拍劇、冇乜時間休息，個腦轉得唔係好快，所以我就可以暢所欲言霸住係咁講嘢！順便可以笑下佢，佢又無還擊之力！」 雖然口頭上愛開玩笑，但Hubert私下卻盡顯暖男本色。他透露籌備過程中最難忘的是跟Jinny夾時間練歌：「因為佢呢段時間開緊劇，真係好辛苦。我希望可以分擔佢嘅壓力，所以喺演唱會嘅安排同歌單設計上，我都盡量俾多啲意見，令佢可以舒服啲。」兩人早前亦花了不少時間拍片及親赴廣州宣傳，對於能與廣州歌迷有實體互動感到非常高興。

Jinny雖然高呼疲憊，但也大讚這是一次好玩兼奇妙的體驗。她表示兩人表演風格截然不同，Hubert向來淡定且充滿信心，而自己則容易緊張。不過今次合作，Hubert卻成了她的「定海神針」：「今次最正嘅位就係同佢開Show，佢俾到無限嘅信心我，原來同佢一齊我係好放心，咩都唔需要擔心。總之將所有嘢做到最自然，將所有唔穩定嘅擔心全部交晒俾佢，佢會幫我處理晒所有突發情況。呢樣嘢係我第一次開Show有呢種感覺！」 Jinny亦大讚老友「大個仔」：「完全覺得阿Hubert大個咗，以前有一種需要人照顧嘅感覺，但依家會覺得佢成熟咗好多，會識得去take care人。」她笑言雖然前一晚綵排到深夜，但幸好演唱會在晚上舉行，翌日睡得很足夠：「比起開緊劇，我好似仲精神咗！」