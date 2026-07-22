謝賢離世｜汪明荃先後五度夥拍四哥 阿姐感觸悼好拍檔：非常不捨

謝 婷婷契媽

汪明荃表示有幸跟四哥有五部電視劇的合作，分別是《天虹》（1979年）、《千王之王》（1980年）、《千王群英會》（1981年）、《萬水千山總是情》（1982年）、《秋瑾》（1984年），她憶起四哥寫道：「我們不單只是好拍擋，四哥的女兒婷婷還是我的契女，大家關係親近。四哥一生貢獻俾電影電視，曾拍過約200部電影，晚年奪香港電影金像獎最佳男主角，成就非凡，影響幾代人嘅成長。」

謝賢在圈中人緣極佳，阿姐續說：「在我們拍戲的時候也時常照顧我，教我，那些開心的日子我會永遠記住，多謝佢。他非常愛錫他的仔女，囝囝霆鋒的成就使佢很驕傲，終於有繼承人，兩個乖巧的孫兒更是他的寶貝。四哥是一個好人，他那燦爛的笑容，他那永遠風度翩翩的瀟灑模樣，相信一定會長留在我們心中。」阿姐跟謝賢屬無數劇迷心目中的經典CP，對昔日好拍檔病逝，她亦顯得相當不捨，最後寫：「對於四哥的離去我是非常不捨和傷感，永遠懷念四哥！一路好走！」TVB Plus將於8月3日至18日星期一至六（除賽馬日外）晚上10時30分，重播謝賢、汪明荃、楊群、任達華、郭峰等合演的《千王之王》，來懷念四哥當年風采。