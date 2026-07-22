夏雨直認恨拍劇 首與黃奕晨父子檔上陣被爆外號「炮仗頸」(有片)

夏雨首次參演ViuTV劇集《日落下的彩虹》初次與兒子黃奕晨(Dixon)父子檔上陣，並跟TVB的舊拍檔郭鋒和吳沅儀合作。眾人昨日(21日)現身記者會為劇集宣傳，已有多年未有拍劇的夏雨直認有戲癮，「好多人覺得我生於無綫，就死於無綫！」他表示收到劇本拍關於彩虹邨清拆的故事，感覺就像香港的變化，「首先劇本好貼地，第二又可以見到一班老友記，第三係我好好耐都冇拍嘢喇，第四就係我自己都好恨拍戲。」

郭鋒與彩虹邨有淵源

《日落下的彩虹》劇情圍繞彩虹邨發生，夏雨和郭鋒演一對從1962年彩虹邨落成便認識的好兄弟。原來郭鋒與彩虹邨甚有淵源，是彩虹邨落成的首批居民，「對我好意義，搬入去住嗰時9歲，拍攝場地喺我以前住嘅單位附近，好感觸。」他半說笑指，自小看夏雨的劇集長大，有幸能與夏雨和Dixon父子合作，深感榮幸。

夏雨好少鬧人

黃奕晨演郭鋒兒子，與演夏雨女兒陳欣妍的結婚。首次與兒子Dixon合作，被問到對兒子表現的評價時，夏雨大感安慰，「睇住佢一直進步，全世界做演員都好被動，你唔會知幾時有機會、唔會知幾時有好角色，唔會知紅唔紅，所有嘢都係累積，不如努力做好當下，累積更多，就會距離成功愈來愈近。」在劇中演Dixon父親的郭峰就爆料：「其實你爹地喺你背後讚過你。」夏雨直言：「當面讚就好假，我好少鬧人，又好少讚人。」沅儀姐即笑問：「你好少鬧人？可能你個樣好權威。」