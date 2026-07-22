周家怡被指爭取咀戲急澄清 栢天男擔心入獄老闆黃百鳴(有片)

周家怡、栢天男、吳沅儀、強尼、梁業(肥仔@ERROR)和樊沛珈(阿Gi)在ViuTV新劇《日落下的彩虹》合作，昨日(21日)齊齊現身記者會，劇集由《反起線聯盟》的劉偉恆(Benny)執導，黃百鳴的兒子黃子桓(Edmond)和郭嘉敏監製。栢天男是黃百鳴公司旗下藝人，被問到老闆因內幕交易被判處監禁5個月，他表示有慰問同場Edmond，事件暫時對其工作影響不大，但也擔心老闆獄中生活，「當然擔心，(可有打算探監？)諗緊，搵日期，總之大家都好關心佢。」而黃子桓就表明不受訪。
強尼、周家怡和肥仔在劇中演3兄姊弟因積聚多年的心結，搞出搬遷前的分戶風波。演3人母親的吳沅儀在記者會上分享，難忘劇中的激烈爭吵戲，其中一句對白特別夭心夭肺，「大家一家人，點解要搞成咁？」周家怡和栢天男演情侶，兩人有親熱咀戲，周家怡被導演踢爆主動要錫多幾次，她受訪時呼冤，「好似拍咗3次？」栢天男笑著反問：「唔止？好似15次？」更與肥仔一唱一和，半說笑指她想錫耐一點搞到家怡再認真澄清，「我哋關係好純樸，純粹錫啖，唔係巴黎鐵塔反轉再反轉。」
肥仔搣甩娟姐 開心與阿Gi拖手仔
多次與練美娟演情侶或夫妻的肥仔，則興奮終可「換畫」，他坦言，「我有問過Benny套戲有冇娟姐？我角色有冇娟姐？會唔會又係同我一齊？(好唔想？)都係，好悶！又係佢，演藝路上轉換對手會開心啲。」阿Gi對於能從娟姐手上搶走肥仔感沾沾，問到兩人可有親熱戲事，肥仔直言僅屬拖手仔層次，家怡就踢爆因阿Gi的角色欺騙演宅男的肥仔，阿Gi解釋：「我個人勢利啲，佢個人蠢啲，咁都信！」演兄長的強尼則孤家寡人，他笑言上次跟Benny在《反起線聯盟》系列合作，跟梁詠琪演夫妻，已享盡甜頭，今次雖無艷福，則有機會與前輩吳沅儀演對手戲，肥仔亦認補充指，沅儀一秒入戲，非常厲害，他亦興奮有機會與郭鋒、夏雨等前輩合作，大讚郭鋒風趣又貼地。